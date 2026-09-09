Γιώργος Μαζωνάκης: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στέλνει ομάδα ελέγχου στην κλινική στο Κολωνάκι

Snapshot Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στέλνει ομάδα ελέγχου στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ομάδα ελέγχου θα εξετάσει τον ιατρικό εξοπλισμό της κλινικής και τη νομιμότητα των μηχανημάτων.

Θα ελεγχθούν επίσης οι άδειες, τα δικαιολογητικά και το καθεστώς λειτουργίας της κλινικής.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς ζωτικά σημεία και κατέληξε στις 17:40.

Ο έλεγχος του ΙΣΑ στοχεύει να διαπιστώσει αν ο εξοπλισμός λειτουργούσε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μπαίνει η κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τις συνθήκες που προηγήθηκαν της διακομιδής του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΙΣΑ αποφάσισε να στείλει ομάδα ελέγχου στην κλινική, προκειμένου να εξεταστεί ο ιατρικός εξοπλισμός που υπήρχε στον χώρο και να διαπιστωθεί εάν τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν δηλωμένα και εάν πληρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χρήση τους.

Οι ελεγκτές αναμένεται να εξετάσουν τα σχετικά στοιχεία, τις άδειες και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον εξοπλισμό, καθώς και το καθεστώς λειτουργίας της κλινικής.

Η κίνηση του ΙΣΑ έρχεται μετά τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή, ο οποίος, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς», διακομίστηκε στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Παρά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση που πραγματοποιήθηκε, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του και ως επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε η 17:40.

Ο έλεγχος του ΙΣΑ αναμένεται πλέον να δώσει απαντήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό που υπήρχε στην κλινική και το εάν αυτός ήταν νόμιμα δηλωμένος και λειτουργούσε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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