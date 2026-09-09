Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκλονισμένες οι αδελφές του αποχώρησαν από το ΕΛΠΙΣ

Βαθιά συγκλονισμένες και χωρίς να πουν λέξη στις τηλεοπτικές κάμερες αποχώρησαν από το νοσοκομείο «Ελπίς» οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία και Βάσω. Μπήκαν βιαστικά στο όχημά τους και απομακρύνθηκαν με ταχύτητα, κρατώντας απόλυτη σιωπή για τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες.

Η έντονη συγκίνηση ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους καθώς περνούσαν την έξοδο του νοσοκομείου. Οι δύο γυναίκες, εμφανώς καταβεβλημένες, απέφυγαν οποιαδήποτε δήλωση προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι έξω από αυτό.

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