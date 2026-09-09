Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» του δημοσιογράφου, Χρύσανθου Τσουρούλλη: «Ταλαντούχε φίλε μου…»

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σκόρπισε θλίψη, με τον χώρο της μουσικής και τα πρόσωπα που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, να τον αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα.

Μεταξύ εκείνων και ο Κύπριος δημοσιογράφος και επικεφαλής του Συγκροτήματος «ΔΙΑΣ» και της τηλεόρασης «ΣΙΓΜΑ», Χρύσανθος Τσουρούλλης, ο οποίος θέλησε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή με μία ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση.

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη να τραγουδά τη μεγάλη επιτυχία «Τέσσερις» και να απολαμβάνει τη βραδιά, έχοντας εκείνον στο πλευρό του. Οι εικόνες, γεμάτες μουσική, χαμόγελα και χαλαρές στιγμές, αποκτούν πλέον διαφορετικό βάρος μετά την είδηση του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Συνοδεύοντας το βίντεο, ο Χρύσανθος Τσουρούλλης έγραψε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την απώλεια του φίλου του: «Αντίο, ανεπανάληπτα ταλαντούχε φίλε μου…», έγραψε.

https://www.instagram.com/p/DdEuH7EiGPb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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