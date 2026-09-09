Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Ο πολιτικός κόσμος τον αποχαιρετά

Ο πολιτικός κόσμος της χώρας αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του μια αυθεντική φωνή που σφράγισε το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, με τραγούδια και στίχους του.

Εκπρόσωποι από όλο το πολιτικό φάσμα στάθηκαν στις λαϊκές, εργατικές καταβολές του και στο προσωπικό πείσμα με το οποίο έχτισε μια μακρά πορεία δεκαετιών. Ξεκινώντας από τη δυτική πλευρά της πόλης, διαμόρφωσε μια εντελώς δική του ταυτότητα στη διασκέδαση, μακριά από ευκολίες και συμβιβασμούς. Τα μηνύματα εστιάζουν στην πηγαία επαφή του με τον κόσμο, σε μια λαϊκότητα που δεν υπήρξε ποτέ κατασκευασμένη ή επιτηδευμένη.

Κοινή διαπίστωση στις δημόσιες τοποθετήσεις είναι πως ο καλλιτέχνης κατάφερε να αγαπηθεί από διαφορετικές γενιές ακριβώς επειδή δεν αποκόπηκε από το ξεκίνημά του, τραγουδώντας με ειλικρίνεια για τις χαρές και τα βάσανα των απλών ανθρώπων.

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε: Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν. Έφτιαξε έναν κόσμο ολόδικό του - και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην τολμηρή του σκέψη που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτοτητά του.

Ο Νίκος Παππάς σε αναρτησή του αναφέρθηκε στο ξεκίνημα του καλλιτέχνη από τις γειτονιές της Νίκαιας.

Η Ρένα Δούρου τον χαρακτήρισε παιδί λαϊκής γειτονιάς, με πατέρα εργάτη στα ναυπηγεία του Περάματος.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος έκανε λόγο για το«ένα κενό» που μένει σήμερα, τονίζοντας την πραγματική έννοια του όρου λαϊκός τραγουδιστής.

Στην καταγωγή του αναφέρθηκε και η Νίνα Κασιμάτη.

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