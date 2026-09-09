Συγκλονιστικό βίντεο: Το άγνωστο ντουέτο Μαζωνάκη - Παντελίδη

Ένα σπάνιο οπτικό ντοκουμέντο φέρνει ξανά στο φως τη συνύπαρξη του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Παντελή Παντελίδη στην πίστα. Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν τότεμαζί γνωστές επιτυχίες σε μια αυθόρμητη στιγμή γεμάτη ένταση.

Το υλικό συγκίνησε αμέσως τους θαυμαστές, ξυπνώντας μνήμες από τη σαρωτική ενέργεια που χάριζε ο αδικοχαμένος ερμηνευτής.

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