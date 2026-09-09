Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τραγούδια του σπουδαίου ερμηνευτή που άφησαν εποχή

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε απρόσμενα σε ηλικία 54 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ήταν ένας σημαντικός καλλιτέχνης με πολυετή πορεία στο ελληνικό τραγούδι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Τα τραγούδια του έχουν αφήσει διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Μεταξύ των μεγαλύτερων επιτυχιών του είναι τα «Το Gucci Φόρεμα», «Ζηλεύω» και «Σάββατο».

Συνεργάστηκε με τους Goin' Through στο τραγούδι «Θέλω να γυρίσω». Snapshot powered by AI

Στη θλίψη βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός χώρος στο άκουσμα του αδόκητου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών.

Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στο ελληνικό τραγούδι με μια πορεία πολλών ετών, από τις αρχές της δεκαετίας του 90’. Οι επιτυχίες του τεράστιες, ενώ τα τραγούδια του έχουν αφήσει εποχή.

Οι δέκα μεγαλύτερες επιτυχίες του σπουδαίου τραγουδιστή

1.Το Gucci Φόρεμα

2. Ζηλεύω

3. Σάββατο

4. Ανήκω σε μένα

5. Θέλω να γυρίσω (συνεργασία με τους Goin' Through)

6. Παλιόπαιδο θα γίνω

7. Παιδί της νύχτας

8. Φεύγω για μένα

9. Με λένε Γιώργο

10. Ώρες μικρές

Η ανακοίνωση του «Ελπίς» για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Στις 09/09/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα, προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση.

Επίσημη ώρα θανάτου: 17:40.

Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

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