«Ανείπωτη θλίψη»: Το συγκινητικό μήνυμα του Χάρη Δούκα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών, λίγες ημέρες πριν από προγραμματισμένη εμφάνιση στην Τεχνόπολη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξέφρασε βαθιά θλίψη για την απώλεια και αναφέρθηκε στη μουσική διαδρομή του τραγουδιστή.

Ο Μαζωνάκης χαρακτηρίστηκε ως αυθεντικός καλλιτέχνης που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Χάρης Δούκας απηύθυνε συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε ο Χάρης Δούκας τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σήμερα ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάνει αναφορά στην προγραμματισμένη για τις 20 Σεπτεμβρίου εμφάνιση του δημοφιλούς τραγουδιστή στην Τεχνόπολη και στη μουσική διαδρομή του εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ενός ανθρώπου που, όπως σημειώνει, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

https://www.instagram.com/p/DdElRXXojGS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Ανείπωτη θλίψη…», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Σε λίγες ημέρες θα υποδεχόμασταν τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Τεχνόπολη, για να γιορτάσουμε μαζί τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής».

Στη συνέχεια, ο Χάρης Δούκας αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή ως «έναν νέο άνθρωπο» και «έναν αυθεντικό καλλιτέχνη», υπογραμμίζοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή πορεία και να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.

«Αποχαιρετούμε έναν νέο άνθρωπο, έναν αυθεντικό καλλιτέχνη που άφησε το δικό του, ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι», σημείωσε.

Το μήνυμα ολοκληρώνεται με συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη, που καλούνται να διαχειριστούν την μεγάλη απώλεια: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης