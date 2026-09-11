Κρήτη: 93 μετανάστες έφτασαν στο νησί σε δύο περιστατικά – Γυναίκες και παιδιά ανάμεσά τους

Snapshot Την προηγούμενη νύχτα έφτασαν στην Κρήτη 93 μετανάστες σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στους Καλούς Λιμένες και την Ιεράπετρα.

Στους Καλούς Λιμένες εντοπίστηκαν 44 μετανάστες, εκ των οποίων 35 από το Σουδάν και 9 από τη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και ενός βρέφους ενός έτους.

Στην Ιεράπετρα έφτασαν 49 μετανάστες, όλοι από το Σουδάν, με μεταξύ τους 3 γυναίκες και 4 παιδιά.

Οι αρχές προχώρησαν στη μεταφορά, προσωρινή φιλοξενία και καταγραφή των μεταναστών, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η Frontex εντόπισε και συντόνισε τη μεταφορά των μεταναστών στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Snapshot powered by AI

Το περασμένο βράδυ σημειώθηκαν δύο περιστατικά με αφίξεις μεταναστών, με συνολικά 93 άτομα να φτάνουν στους Καλούς Λιμένες και στην Ιεράπετρα.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στους Καλούς Λιμένες, όπου έφτασαν συνολικά 44 μετανάστες.

Οι 44 μετανάστες εντοπίστηκαν από τη Frontex, 22 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην περιοχή και οδηγήθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τους 44 μετανάστες, 35 είναι από το Σουδάν και 9 από τη Σομαλία.

Μεταξύ των 9 υπηκόων Σομαλίας βρίσκονται 5 γυναίκες, ενώ από τους 35 υπηκόους Σουδάν υπάρχει μία γυναίκα και ένα βρέφος μόλις ενός έτους.

Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε νότια της Ιεράπετρας, με συνολικά 49 άτομα να φτάνουν στην περιοχή. Σύμφωνα το λιμενικό 49 είναι υπήκοοι Σουδάν, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται 3 γυναίκες και 4 παιδιά.

93 άτομα μέσα σε λίγες ώρες

Με τις δύο νέες αφίξεις, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έφτασαν στη νότια Κρήτη στα δύο περιστατικά ανέρχεται σε 93 άτομα.

Πρόκειται για μία ακόμη νύχτα κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν σε κινητοποίηση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί.

Ιδιαίτερη αναφορά προκαλεί η παρουσία γυναικών και συνολικά πέντε παιδιών, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος μόλις ενός έτους, στο σύνολο των δύο περιστατικών.

Οι διαδικασίες για την καταγραφή και τη φιλοξενία των μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέα περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

Διαβάστε επίσης