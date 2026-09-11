Μετρό Θεσσαλονίκης: 24ωρη λειτουργία σήμερα και αύριο λόγω ΔΕΘ

Snapshot Το μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί 24 ώρες σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου λόγω της 90ής ΔΕΘ.

Η 24ωρη λειτουργία έχει ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της ΔΕΘ.

Το ίδιο μέτρο εφαρμόστηκε και την προηγούμενη εβδομάδα κατά τα εγκαίνια της φετινής ΔΕΘ. Snapshot powered by AI

Ανοιχτό για 24 ώρες θα παραμείνει το μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό και οι επισκέπτες της 90ής ΔΕΘ.

Η 24ωρη λειτουργία θα διαρκέσει σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο εφαρμόστηκε και την περασμένη εβδομάδα για τα εγκαίνια της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.