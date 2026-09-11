Μετρό Θεσσαλονίκης: 24ωρη λειτουργία σήμερα και αύριο λόγω ΔΕΘ
Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό και οι επισκέπτες της 90ής ΔΕΘ
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- Το μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί 24 ώρες σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου λόγω της 90ής ΔΕΘ.
- Η 24ωρη λειτουργία έχει ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της ΔΕΘ.
- Το ίδιο μέτρο εφαρμόστηκε και την προηγούμενη εβδομάδα κατά τα εγκαίνια της φετινής ΔΕΘ.
Ανοιχτό για 24 ώρες θα παραμείνει το μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό και οι επισκέπτες της 90ής ΔΕΘ.
Η 24ωρη λειτουργία θα διαρκέσει σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο εφαρμόστηκε και την περασμένη εβδομάδα για τα εγκαίνια της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
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