Παρίσταναν τους τεχνικούς ρεύματος και εξαπατούσαν  ανυποψίαστους πολίτες – Εξιχνιάστηκαν 34 κλοπές

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν σε περιοχή της Φυλής έναν 16χρονο και έναν 18χρονο

Γιάννης Καλύβας

Παρίσταναν τους τεχνικούς ρεύματος και εξαπατούσαν  ανυποψίαστους πολίτες – Εξιχνιάστηκαν 34 κλοπές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθησαν στη Φυλή δύο νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών, μέ εγκληματικής οργάνωσης που παρίστανε τεχνικούς ηλεκτρικής ενέργειας για να εξαπατά πολίτες.
  • Η οργάνωση είχε διαπράξει τουλάχιστον 34 κλοπές και απάτες σε Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας με συνολική λεία άνω των 250.000 ευρώ.
  • Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν μισθωμένο όχημα, πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις και βιντεοκλήσεις για να οργανώνουν τις κλοπές και να μην εντοπίζονται.
  • Κατασχέθηκαν κοσμήματα, ρολόγια, μάσκες μεταμφίεσης, ρούχα και πλήθος κινητών τηλεφώνων από τις οικίες των κατηγορουμένων.
  • Υπάρχει εκτίμηση ότι οι δράστες έχουν διαπράξει και άλλες κλοπές που δεν έχουν καταγγελθεί στις Αρχές.
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Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματά τους. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, ενώ η λεία τους ξεπερνά τα 250.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, σε επιχείρηση της Αστυνομίας σε οικισμό στην περιοχή της Φυλής Αττικής εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα 2 άτομα, ηλικίας 16 και 18 χρονών, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για απάτη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας από το Δεκέμβριο του 2025, δρούσαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως σε Ωρωπό, Παγκράτι, Βύρωνα, Κυψέλη, Μενίδι, Καματερό, Πετρούπολη, Ίλιον αλλά και στην Περιφέρεια όπως στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα.

Φέρονται να είχαν συγκροτήσει τρεις επιχειρησιακές ομάδες, στις οποίες καταμέριζαν την εγκληματική τους δράση και με τη χρήση «επιχειρησιακού» οχήματος, το οποίο είχαν μισθώσει, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με την πρόφαση διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος ή ραδιενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους και τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά.

Μάλιστα, για να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους και να μην εντοπιστούν από τις Αρχές, χρησιμοποιούσαν πολλές και διαφορετικές «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις. Τα μέλη της οργάνωσης, που ήταν επιφορτισμένα με την παραλαβή των τιμαλφών από τα σπίτια των θυμάτων, δέχονταν οδηγίες από τα αρχηγικά μέλη, μέσω βιντεοκλήσεων, σε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και όχι μέσω παραδοσιακών τηλεφωνικών γραμμών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: κοσμήματα και ρολόγια, πλαστικές μάσκες μεταμφίεσης επιμελώς κρυμμένες σε ψευδοροφή, ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση των αξιόποινων πράξεων και πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής συνολικά 34 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών σε Αττική και Περιφέρεια με τη συνολική λεία της εγκληματικής οργάνωσης να αγγίζει τις 250.000 ευρώ.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι τα κέρδη τους είναι πολύ μεγαλύτερα, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι οι δράστες είχαν πραγματοποιήσει και άλλες πολλές κλοπές, οι οποίες δεν καταγγέλθηκαν στις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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