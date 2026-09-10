Λασίθι: Έκρυβαν στο σπίτι ναρκωτικά και στο μιτάτο όπλο - Συνελήφθησαν πατέρας και γιος

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 25χρονο και έναν 55χρονο

Γιάννης Καλύβας

Λασίθι: Έκρυβαν στο σπίτι ναρκωτικά και στο μιτάτο όπλο - Συνελήφθησαν πατέρας και γιος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθησαν πατέρας (55 ετών) και γιος (25 ετών) στον Δήμο Αγίου Νικολάου για παραβάσεις ναρκωτικών και οπλοκατοχής.
  • Ο 25χρονος κατείχε 560 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 16 γραμμάρια κοκαΐνης.
  • Ο 55χρονος είχε κυνηγετική καραμπίνα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
  • Κατασχέθηκαν επίσης χρηματικό ποσό 1.005 ευρώ, ζυγαριά ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία και για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής σε βάρος του 25χρονου.
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Πατέρας και γιος είναι τα δύο άτομα που συνελήφθησαν από αστυνομικούς το πρωί της Πέμπτης (10/9) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικά και περί οπλοκατοχής.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, o 25χρονος γιος συνελήφθη για κατοχή μισού κιλού κάνναβης, ενώ ο 55χρονος πατέρας του για την κατοχή κυνηγετικής καραμπίνας χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι και το ποιμνιοστάσιό τους.

Στη σχετική ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης επισημαίνονται τα ακόλουθα:

«Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (10.09.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου 25χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον συνελήφθη ακόμα ένας 55χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενεργειών κα δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία και ποιμνιοστάσιο του 25χρονου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -560- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη

• -16- γραμμάρια κοκαΐνη

• Χρηματικό ποσό των -1.005- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

• -1- ζυγαριά ακριβείας

• Κινητό τηλέφωνο

• -1- κυνηγετική καραμπίνα ιδιοκτησίας του 55χρονου για την οποία δεν κατείχε την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής

Επιπλέον διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 25χρονου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου».

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