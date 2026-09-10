Χαϊδάρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 28χρονου - Αγνοείται από τις 17 Αυγούστου

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, 28 ετών, εξαφανίστηκε από το Χαϊδάρι Αττικής στις 17 Αυγούστου 2026.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενεργοποίησε τον μηχανισμό Missing Alert για την αναζήτηση του ενήλικα.

Ο άνδρας έχει γκρι μαλλιά, μπλε μάτια, ύψος 1,70 μ. και βάρος περίπου 70 κιλά.

Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης.

Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες στο 1017 ή με τα αστυνομικά τμήματα. Snapshot powered by AI

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενεργοποίησε τον μηχανισμό Missing Alert για την εξαφάνιση ενός ενήλικα από το Χαϊδάρι Αττικής.

Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Παναγόπουλο, 28 ετών, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 17 Αυγούστου 2026.

Ο άνδρας έχει γκρι μαλλιά και μπλε μάτια, έχει ύψος 1,70 μ. και είναι περίπου 70 κιλά.

Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «ΤοΧαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert appο πού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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