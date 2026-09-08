Αγρίνιο: Νεκρός εντοπίστηκε στην Αθήνα ο οδηγός νταλίκας που είχε εξαφανιστεί

Ο άνδρας εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του

Μίλτος Τσεκούρας

Αγρίνιο: Νεκρός εντοπίστηκε στην Αθήνα ο οδηγός νταλίκας που είχε εξαφανιστεί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Κωνσταντίνος Μπάθας, επαγγελματίας οδηγός νταλίκας από το Αγρίνιο, βρέθηκε νεκρός στην Αθήνα μετά από εξαφάνιση που είχε δηλωθεί.
  • Είχε εξαφανιστεί από τις 31 Αυγούστου, όταν στάθμευσε τη νταλίκα του στον Ασπρόπυργο και αποχώρησε με το προσωπικό του αυτοκίνητο.
  • Η εξαφάνιση δηλώθηκε επίσημα από τον αδελφό του στις 7 Σεπτεμβρίου στην Ασφάλεια Ασπροπύργου.
  • Οι αστυνομικές αρχές διεξήγαγαν έρευνες για τον εντοπισμό του και ενημερώθηκαν για το όχημά του.
  • Οι συνθήκες θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
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Νεκρός εντοπίστηκε στην Αθήνα ο Κωνσταντίνος Μπάθας, επαγγελματίας οδηγός από το Αγρίνιο, για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από τις 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο Κωνσταντίνος Μπάθας, με καταγωγή από τη Ματαράγκα Αγρινίου, εργαζόταν ως οδηγός νταλίκας. Είχε επιστρέψει από το εξωτερικό και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στάθμευσε τη νταλίκα του στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στη συνέχεια αποχώρησε με το προσωπικό του αυτοκίνητο.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα δεν υπήρξε επικοινωνία με τους οικείους του. Την εξαφάνισή του δήλωσε επίσημα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ο αδελφός του, Αθανάσιος Μπάθας, στην Ασφάλεια Ασπροπύργου.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Αττική, ενώ οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές είχαν ενημερωθεί και για το όχημά του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν υπό διερεύνηση.

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