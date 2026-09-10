Μετρό: Μέχρι σήμερα οι εργασίες σε τρεις σταθμούς της Γραμμής 3 -Τι ώρα περνούν οι τελευταίοι συρμοί
Στους σταθμούς «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» πραγματοποιούνται εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών
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- Μέχρι σήμερα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο των σταθμών «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» στη Γραμμή 3 του Μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
- Οι σταθμοί κλείνουν σήμερα στις 21:40, δύομιση ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.
- Τα τελευταία δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο πραγματοποιούνται μέχρι τις 21:10, ενώ μετά τη 21:40 τα δρομολόγια περιορίζονται μέχρι το Σύνταγμα.
- Λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 από το Σύνταγμα έως το Αιγάλεω για την εξυπηρέτηση των επιβατών μετά το κλείσιμο των σταθμών.
- Η λεωφορειακή γραμμή Χ24 περνά από τους κλειστούς σταθμούς και λειτουργεί από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.
Έως και σήμερα ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό και συγκεκριμένα στους σταθμούς «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι».
Στους σταθμούς πραγματοποιούνται εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών, οι οποίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
Στο πλαίσιο των εργασιών, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» κλείνουν σήμερα στις 21:40, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.
Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρήσουν:
Δημοτικό Θέατρο → Δ. Πλακεντίας: 21:06
Αιγάλεω → Δ. Πλακεντίας: 21:20
Ελαιώνας → Δ. Πλακεντίας: 21:22
Κεραμεικός → Δ. Πλακεντίας: 21:25
Μοναστηράκι → Δ. Πλακεντίας: 21:27
Δ. Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 21:30
Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49
Μοναστηράκι → Δημοτικό Θέατρο: 21:51
Κεραμεικός → Δημοτικό Θέατρο: 21:53
Ελαιώνας → Δημοτικό Θέατρο: 21:56
Τι ισχύει για το Αεροδρόμιο
Το τελευταίο δρομολόγιο από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο θα αναχωρήσει στις 21:06, ενώ από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.
Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται μέχρι το Σύνταγμα.
Σύνταγμα → Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38, 23:14
Αεροδρόμιο → Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58, 23:34.
Η λεωφορειακή γραμμή Χ24
Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω», από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.
Η Χ24 περνά από τους σταθμούς που είναι κλειστοί και συνδέει το Αιγάλεω με το Σύνταγμα.
Σύνταγμα → Αιγάλεω:Σύνταγμα – Ομόνοια – Μοναστηράκι – Κεραμεικός – Ελαιώνας – Αιγάλεω.
Αιγάλεω → Σύνταγμα:Αιγάλεω – Ελαιώνας – Κεραμεικός – Μοναστηράκι – Ομόνοια – Σύνταγμα.