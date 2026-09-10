Μετρό: Μέχρι σήμερα οι εργασίες σε τρεις σταθμούς της Γραμμής 3 -Τι ώρα περνούν οι τελευταίοι συρμοί

Στους σταθμούς «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» πραγματοποιούνται εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών

Ελένη Ευστρατίου

Μετρό: Μέχρι σήμερα οι εργασίες σε τρεις σταθμούς της Γραμμής 3 -Τι ώρα περνούν οι τελευταίοι συρμοί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μέχρι σήμερα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο των σταθμών «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» στη Γραμμή 3 του Μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
  • Οι σταθμοί κλείνουν σήμερα στις 21:40, δύομιση ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.
  • Τα τελευταία δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο πραγματοποιούνται μέχρι τις 21:10, ενώ μετά τη 21:40 τα δρομολόγια περιορίζονται μέχρι το Σύνταγμα.
  • Λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 από το Σύνταγμα έως το Αιγάλεω για την εξυπηρέτηση των επιβατών μετά το κλείσιμο των σταθμών.
  • Η λεωφορειακή γραμμή Χ24 περνά από τους κλειστούς σταθμούς και λειτουργεί από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.
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Έως και σήμερα ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό και συγκεκριμένα στους σταθμούς «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι».

Στους σταθμούς πραγματοποιούνται εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών, οι οποίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο των εργασιών, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» κλείνουν σήμερα στις 21:40, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρήσουν:

Δημοτικό Θέατρο → Δ. Πλακεντίας: 21:06

Αιγάλεω → Δ. Πλακεντίας: 21:20

Ελαιώνας → Δ. Πλακεντίας: 21:22

Κεραμεικός → Δ. Πλακεντίας: 21:25

Μοναστηράκι → Δ. Πλακεντίας: 21:27

Δ. Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 21:30

Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49

Μοναστηράκι → Δημοτικό Θέατρο: 21:51

Κεραμεικός → Δημοτικό Θέατρο: 21:53

Ελαιώνας → Δημοτικό Θέατρο: 21:56

Τι ισχύει για το Αεροδρόμιο

Το τελευταίο δρομολόγιο από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο θα αναχωρήσει στις 21:06, ενώ από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται μέχρι το Σύνταγμα.

Σύνταγμα → Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38, 23:14

Αεροδρόμιο → Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58, 23:34.

Η λεωφορειακή γραμμή Χ24

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω», από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Η Χ24 περνά από τους σταθμούς που είναι κλειστοί και συνδέει το Αιγάλεω με το Σύνταγμα.

Σύνταγμα → Αιγάλεω:Σύνταγμα – Ομόνοια – Μοναστηράκι – Κεραμεικός – Ελαιώνας – Αιγάλεω.

Αιγάλεω → Σύνταγμα:Αιγάλεω – Ελαιώνας – Κεραμεικός – Μοναστηράκι – Ομόνοια – Σύνταγμα.

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