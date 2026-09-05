Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων

Τροποποιήσεις στα νυχτερινά δρομολόγια από τη Δευτέρα 7 έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στο τμήμα Ελαιώνας – Μοναστηράκι, με έκτακτη γραμμή λεωφορείου για τους επιβάτες

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων
ΕΛΛΑΔΑ
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Στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «Ελαιώνας» και «Μοναστηράκι» μεταφέρονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα που εξυπηρετεί η Γραμμή 3 του Μετρό τις νυχτερινές ώρες.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κατεβάζουν ρολά στις 21:40, δηλαδή δυόμιση ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο τέλος της βάρδιας. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, η κίνηση των συρμών θα διεξάγεται σπαστά σε δύο ανεξάρτητα τμήματα, συγκεκριμένα στη διαδρομή «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και στο κομμάτι «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίες αναχωρήσεις συρμών

Όσοι κινούνται προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο τελευταίος συρμός θα ξεκινήσει από το Δημοτικό Θέατρο στις 21:06, από το Αιγάλεω στις 21:20, από τον Ελαιώνα στις 21:22, από τον Κεραμεικό στις 21:25 και από το Μοναστηράκι στις 21:27.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, με προορισμό το Δημοτικό Θέατρο, η τελευταία αναχώρηση από τη Δουκίσσης Πλακεντίας θα πραγματοποιηθεί στις 21:30, από το Σύνταγμα στις 21:49, από το Μοναστηράκι στις 21:51, από τον Κεραμεικό στις 21:53 και από τον Ελαιώνα στις 21:56.

Τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Για όσους ταξιδεύουν προς το αεροδρόμιο, τα τελευταία δρομολόγια που θα καλύψουν ολόκληρη τη διαδρομή αναχωρούν από το Δημοτικό Θέατρο στις 21:06 και από το Αεροδρόμιο προς τον Πειραιά στις 21:10. Μόλις τεθούν σε ισχύ οι ρυθμίσεις στις 21:40, οι συρμοί της Γραμμής 3 του Μετρό με προορισμό το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν αποκλειστικά από τον σταθμό Σύνταγμα στις 22:02, στις 22:38 και στις 23:14. Αντίστοιχα, οι συρμοί από το Αεροδρόμιο θα έχουν ως τελικό σταθμό το Σύνταγμα, με ώρες αναχώρησης στις 21:46, στις 22:22, στις 22:58 και στις 23:34.

Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων στα σημεία όπου διακόπτεται η σιδηροδρομική κυκλοφορία, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω». Το λεωφορείο θα εκτελεί δρομολόγια από την Κυριακή έως και την Πέμπτη, καλύπτοντας το διάστημα από τις 21:40 μέχρι τη λήξη λειτουργίας του δικτύου.

Στην πορεία από το Σύνταγμα προς το Αιγάλεω, τα οχήματα θα σταματούν στη στάση «Στ. Σύνταγμα» επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, στη στάση «Στ. Ομόνοια» στην οδό Πανεπιστημίου, στη στάση «Στ. Μοναστηράκι προς Αιγάλεω» στην οδό Ερμού, στη στάση «Στ. Κεραμεικός» στην Ιερά Οδό (υπάρχουσα στάση «Σίδερα»), στη στάση «Στ. Ελαιώνας» επίσης στην Ιερά Οδό («Αμαξοστάσιο Δήμου») και θα αποβιβάζουν στη στάση «Στ. Αιγάλεω Αποβίβαση» στην Ιερά Οδό («Εσταυρωμένος»).

Την ίδια ώρα, στην κατεύθυνση από το Αιγάλεω προς το κέντρο, η επιβίβαση θα ξεκινά από την προσωρινή στάση «Στ. Αιγάλεω» στην οδό Δημαρχείου, συνεχίζοντας στη στάση «Στ. Ελαιώνας» στην Ιερά Οδό («Αμαξοστάσιο»), στη στάση «Στ. Κεραμεικός» στην Ιερά Οδό («Σίδερα»), στην προσωρινή στάση «Στ. Μοναστηράκι προς Σύνταγμα» στην Ερμού, στη στάση «Στ. Ομόνοια» επί της Σταδίου και καταλήγοντας στη στάση «Στ. Σύνταγμα» στη Βασιλίσσης Αμαλίας.

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