Κατερίνα Στικούδη: Κάθισε στο πιάνο του μετρό Συντάγματος και άρχισε να τραγουδά - Βίντεο

Snapshot Η Κατερίνα Στικούδη κάθισε στο πιάνο του μετρό Συντάγματος και τραγούδησε τη γνωστή επιτυχία της «Εμμονή» από το 2011.

Η εμφάνιση της τραγουδίστριας καταγράφηκε από επιβάτη και δημοσιεύτηκε στο TikTok, όπου απέσπασε μεγάλο ενδιαφέρον.

Το βίντεο έγινε viral στα social media και προκάλεσε θετικά σχόλια για την απρόσμενη μουσική στιγμή στο σταθμό.

Η πρωτοβουλία της Στικούδη προσέφερε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στους περαστικούς του μετρό. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη μουσική στιγμή χάρισε στους περαστικούς του μετρό Συντάγματος η Κατερίνα Στικούδη, η οποία κάθισε στο πιάνο που βρίσκεται στον σταθμό και τραγούδησε μία από τις γνωστές επιτυχίες της.

Η τραγουδίστρια, όπως και άλλα πρόσωπα που κατά καιρούς έχουν καθίσει στο πιάνο του σταθμού, θέλησε να προσθέσει μία μουσική στιγμή στην καθημερινότητα των περαστικών.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από έναν επιβάτη και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στο TikTok, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των χρηστών.

Στο βίντεο, η Κατερίνα Στικούδη φαίνεται να παίζει πιάνο και παράλληλα να ερμηνεύει την «Εμμονή», το τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 2011 σε συνεργασία με τους ΝΕΒΜΑ.

«Τι θα έκανε αν πέρναγες από το Σύνταγμα και έβλεπες στο πιάνο τη Στικούδη;», έγραψε χαρακτηριστικά ο χρήστης που κατέγραψε και μοιράστηκε το στιγμιότυπο.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν την απρόσμενη εμφάνιση της τραγουδίστριας στο πιάνο του μετρό.

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