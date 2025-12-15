Κατερίνα Στικούδη: Επίτιμη καλεσμένη του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού

Η Κατερίνα Στικούδη εμφανίστηκε ως επίτιμη καλεσμένη του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της νέας μεγάλης φιλανθρωπικής δράσης που υλοποιείται στη χώρα της Δυτικής Αφρικής.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια «έκλεψε» τις εντυπώσεις με μια απρόσμενη solo piano εμφάνιση, αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές.

Η αγαπημένη pop star κάθισε στο πιάνο και ερμήνευσε ζωντανά τραγούδια από τη δική της δισκογραφία, αποκαλύπτοντας μια πιο εσωτερική πλευρά της. Ανάμεσά τους και το δημοφιλές της χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Τα Χριστούγεννά μου Εσύ», σε στίχους και μουσική του Λεωνίδα Σώζου, το οποίο συγκίνησε ιδιαίτερα το κοινό.

https://www.instagram.com/reel/DSQdvnCALrR/

