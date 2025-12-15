Ακίλα Σάλεχ: Δεν θα αποδεχθώ το τουρκολιβυκό μνημόνιο - «Ό,τι χτίζεται πάνω στο ψέμα παραμένει ψέμα»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ έκανε εκ νέου απολύτως σαφές ότι δεν αποδέχεται το μνημόνιο θαλάσσιας οριοθέτησης Λιβύης–Τουρκίας του 2019 και ζήτησε την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων με το Κάιρο, την Αθήνα και την Άγκυρα, «ώστε να διασφαλιστεί μια ισορροπημένη οριοθέτηση».

Σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπως αναφέρει το Libya Observer, υποστήριξε ότι η συμφωνία του 2019 υπεγράφη από την «παράνομη» κυβέρνηση του Φαγέζ αλ-Σάρατζ, τονίζοντας πως «ό,τι χτίζεται πάνω στο ψέμα παραμένει ψέμα».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν είναι αντίθετος σε συμφωνίες με την Τουρκία, ωστόσο επισήμανε πως μια τέτοια θαλάσσια συμφωνία μπορεί να συναφθεί μόνο αφού προηγουμένως καθοριστούν με σαφήνεια τα σύνορα της Λιβύης και διασφαλιστεί ότι δεν παραβιάζονται από γειτονικές χώρες.

Σημειώνεται πως ο Ακίλα Σάλεχ είναι πολιτικός που πρόσκειται στην πλευρά Χαφτάρ και διατηρεί στενή επιρροή από το καθεστώς της Αιγύπτου.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα εξήρε το εξαιρετικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις των δύο Κοινοβουλίων, οι οποίες στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, στις δημοκρατικές αξίες και στην κοινή δέσμευση για περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή μας, όπως σημείωσε.

Παράλληλα, φρόντισε να τονίσει με νόημα: «Παραμένουμε πιστοί στους φίλους μας και δεν ξεχνάμε τη στήριξη της Ελλάδας στις πλημμύρες και την ανθρωπιστική βοήθεια που προσέφερε σε μία τόσο δύσκολη στιγμή για τη χώρα μου».

