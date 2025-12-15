Βενεζουέλα: Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Ματσάδο, υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη

Η Μαρίνα Κορίνα Ματσάδο έφυγε από το Καράκας μεταμφιεσμένη και φορώντας περούκα, και βρίσκεται στη Νορβηγία

Βενεζουέλα: Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Ματσάδο, υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη

Η πολιτικός της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο χαιρετά υποστηρικτές κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην ορκωμοσία του Νικολάς Μαδούρο για τρίτη προεδρική θητεία, στο Καράκας της Βενεζουέλας, στις 9 Ιανουαρίου 2025. 

AP/Matias Delacroix
Η αντιπολιτευόμενη πολιτικός από τη Βενεζουέλα Μαρίνα Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025, υποφέρει από κάταγμα στη σπονδυλική στήλη μετά την ταραχώδη έξοδό της από τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπός της.

«Το κάταγμα στη σπονδυλική στήλη έχει επιβεβαιωθεί», δήλωσε η Κλαούδια Μασέρο σε ένα μήνυμα, αναφερόμενη σε άρθρο της νορβηγικής εφημερίδας Aftenposten που είχε δημοσιεύσει πρώτη την πληροφορία.

«Προς το παρόν, δεν θα δοθεί καμία άλλη πληροφορία εκτός από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Aftenposten, εφημερίδα αναφοράς στη Νορβηγία, το κάταγμα σημειώθηκε κατά τη μεταφορά της, εν μέσω τρικυμίας, από τις ακτές της Βενεζουέλας πάνω σε ένα μικρό αλιευτικό.

Διαπιστώθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ullevål στο Όσλο, διευκρινίζει η εφημερίδα.

Χωρίς να αναφέρει περισσότερα, η 58χρονη αντιπολιτευόμενη πολιτικός εξέφρασε κατ΄επανάληψη την επιθυμία να συμβουλευθεί έναν γιατρό από την άφιξή της στο Όσλο τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, πολύ αργά για να παρευρεθεί στην τελετή απονομής του Νόμπελ.

Το κάταγμα δεν τη σταμάτησε από το να περάσει ένα εμπόδιο για να πάει να χαιρετίσει τους υποστηρικτές της στο Όσλο κατά την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στη νορβηγική πρωτεύουσα.

Με κίνδυνο να κηρυχθεί φυγάς, η Ματσάδο έφυγε από τη χώρα της όπου ζούσε κρυμμένη υπό συνθήκες για τις οποίες εξακολουθούμε να γνωρίζουμε πολύ λίγα.

Μυστική επιχείρηση για την έξοδό της από τη χώρα

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Στερν, Αμερικανό πρώην μαχητή που έχει ιδρύσει μια εταιρία για απομάκρυνση ξένων από επικίνδυνες ζώνες, η έξοδος αυτή κατέστη δυνατή χάρη σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση, που βαφτίστηκε "Golden Dynamite", για την έξοδο της νομπελίστα.

Η Ματσάδο έφυγε από το Καράκας μεταμφιεσμένη και φορώντας περούκα για μια παραλία στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Όταν έφθασε στην παραλία, το σκάφος με το οποίο επρόκειτο να διαφύγει --ένα παλιό αλιευτικό ώστε να μην κινήσει υποψίες ούτε να την εκθέσει στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς με στόχο σκάφη που κατηγορούνται ότι πραγματοποιούν εμπόριο ναρκωτικών-- χάλασε.

Αφού επιβιβάστηκε τελικά σε ιδιωτικό σκάφος που δεν είχε GPS, μεταφέρθηκε σε ένα άλλο σκάφος πάνω στο οποίο βρισκόταν ο Μπράιαν Στερν.

Με αυτό έφθασε στο Κουρασάο απ΄όπου επιβιβάστηκε σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο που τη μετέφερε στο Όσλο, έπειτα από μία στάση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απαντώντας την Παρασκευή, 12 Απριλίου σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου αν φοβήθηκε για τη ζωή της, απάντησε "ναι".

«Υπήρξαν στιγμές που αισθάνθηκα ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος για τη ζωή μου», εξήγησε. «Ήταν επίσης μια πολύ πνευματική στιγμή γιατί, στο τέλος, αισθάνθηκα ότι ήμουν στα χέρια του Θεού».

