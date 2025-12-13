Χερσαίες επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική κατά των ναρκωτικών προανήγγειλε ο Τραμπ

Μετά από αρκετούς μήνες αεροπορικών πληγμάτων κατά σκαφών στην Καραϊβική θάλασσα, οι οποίες έχουν σκοτώσει περίπου 90 άτομα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/12) ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να ξεκινήσουν και χερσαίες επιθέσεις στην επικράτεια κρατών της Λατινικής Αμερικής για την αντιμετώπιση του εμπορίου ναρκωτικών.

Σε δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «έχουμε σταματήσει το 96% των ναρκωτικών που εισέρχονται δια θαλάσσης. Τώρα προχωράμε στις χερσαίες διαδρομές — η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό θα ξεκινήσει σύντομα... Δεν πρόκειται μόνο για χερσαίες επιθέσεις κατά της Βενεζουέλας, αλλά για χερσαίες επιθέσεις κατά των απαίσιων ανθρώπων που φέρνουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας».

?? Donald Trump once again signals the launch of a military operation against Venezuela in the near future.



? “We have stopped 96% of the drugs coming in by sea. Now we are moving to land routes — land is much easier.

This will begin soon… This is not only about ground strikes… pic.twitter.com/cAxNDtb58w — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) December 13, 2025

Παρότι η εμπρηστική ρητορική του Τραμπ έχει ερμηνευθεί από τα αμερικανικών ΜΜΕ κυρίως ως μέσο πίεσης προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι τα ενδεχόμενα χερσαία πλήγματα δεν θα περιοριστούν κατ' ανάγκη στη συγκεκριμένη χώρα.

«Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι στο έδαφος της Βενεζουέλας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «οι απαίσιοι άνθρωποι που φέρνουν ναρκωτικά στη χώρα μας είναι στόχοι».

Διαβάστε επίσης