Σίκινος: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός – Ανήκει σε μία εκ των Γαλλίδων που αγνοούνταν από το 2024

Σε ιδιαίτερα δύσβατη και θαμνώδη περιοχή της Σικίνου εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός, σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.

Τον σκελετό βρήκαν τυχαία δύο κυνηγοί που βρίσκονταν στο σημείο και αμέσως ειδοποίησαν τον δήμαρχο του νησιού, Βασίλειο Μαράκη, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές.

Ο σκελετός ανήκει σε μία από τις δύο Γαλλίδες τουρίστριες, ηλικίας 73 και 64 ετών, που είχαν εξαφανιστεί τον Ιούνιο του 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο νησί. Η ταυτοποίηση έγινε με βάση τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν δίπλα στη σορό, όπως πορτοφόλι και τσάντα.

Άμεσα τέθηκαν σε εφαρμογή οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό της δεύτερης αγνοούμενης. Η υπόθεση είχε κινητοποιήσει εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης το καλοκαίρι του 2024, χωρίς ωστόσο να αποφέρουν αποτέλεσμα.

Διαβάστε επίσης