Στο κλίμα των Χριστουγέννων ο δήμος Αθηναίων το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου με εκδηλώσεις

Στο ρυθμό των εορτών μπαίνει ο Δήμος Αθηναίων με σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιεί για μικρούς και μεγάλους. Χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία Κοτζιά, Athens Santa Run, δράσεις για παιδιά και όλη την οικογένεια, μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο «μενού» των εκδηλώσεων που ξεκινούν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσουν έως την Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

O Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του γνωστοποίησε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:



«Η Μεγαλύτερη Νύχτα του Χρόνου στην Αθήνα ✨

?Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, για ένα ολόκληρο βράδυ, οι δρόμοι και οι πλατείες της πόλης γεμίζουν μουσική, χαμόγελα και κίνηση.

Η Αθήνα μας καλεί να βγούμε έξω, να αφήσουμε την καθημερινότητα πίσω και να τη ζήσουμε αλλιώς.

Να περπατήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να ανακαλύψουμε τη γιορτινή της πλευρά, μέσα από πάρτι και δράσεις που απλώνονται από το κέντρο μέχρι τις γειτονιές, την παραμονή της Μεγαλύτερης Νύχτας του Χρόνου.

?Από το Μοναστηράκι και την Ομόνοια μέχρι τον Κεραμεικό, το Παγκράτι, τη πλ. Βικτωρίας, τη Βουκουρεστίου και τη Λαμπρινή, η πόλη κινείται σε γιορτινούς ρυθμούς και γίνεται ένα μεγάλο σημείο συνάντησης.

? Αναλυτικά το πρόγραμμα:

? Αγία Φανφάρα

? Από Μοναστηράκι έως Πλ. Αβησσυνίας

? 19:30

Βαλκανική πομπή με 25 μουσικούς που ξεσηκώνει τους δρόμους της πόλης.

? Alexandros Affolter Quartet – Sinatra with a Twist

? Πλ. Μεσολογγίου, Παγκράτι

? 20:00

Τζαζ βραδιά με μελωδίες Frank Sinatra και χριστουγεννιάτικο swing.

? Melachrinos Velenzas – A Christmas Piano Story

? Πλ. Βικτωρίας

? 19:30

Μουσικό ταξίδι με πιάνο και γιορτινές «αποχρώσεις».

? The Storyville Ragtimers

? Πεζόδρομος Βουκουρεστίου

? 21:00

Jazz των ’20s με vintage ατμόσφαιρα και ρυθμούς Νέας Ορλεάνης.

? De Profundis

? Πεζόδρομος Ερμού

? 21:00

Κλασική μουσική στον πιο ζωντανό δρόμο της πόλης.

? Πρωτογένους Street Party

? Πρωτογένους

? Από 17:00

DJ sets, μουσική και ανοιχτά καταστήματα σε γιορτινό κλίμα.�(20/12 DJ sets – 21/12 live μπάντες)

? Λαμπρινή Street Party

? Λαμπρινή

? 19:00

Ηλεκτρονική μουσική και DJs σε ένα δυναμικό street party.

?‍♀️ Night Yoga

? Πάρκο Ριζάρη

? 19:00

Νυχτερινή γιόγκα στο πάρκο, για χαλάρωση και ευεξία.

? En Lefko Party

? Ομόνοια – Moxy Athens City

? 20:00

Dance party με DJs του En Lefko 87.7 στο κέντρο της πόλης.

? Pizza Out of the Box – Χριστουγεννιάτικο λάτιν πάρτι

? Οδός Σαλαμίνος, Κεραμεικός

? 14:30

Λατινοαμερικάνικοι ρυθμοί, street food και χρώματα».