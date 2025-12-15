Γιώργος Μαζωνάκης: «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν» – Το μήνυμα που δείχνει επιστροφή στη νύχτα

Με αντίστροφη μέτρηση «3, 2, 1» και την ημερομηνία 18/12, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται ότι προετοιμάζει τους φίλους και τους θαυμαστές του για τη μεγάλη επιστροφή στη νυχτερινή διασκέδαση.

«Η πίστη και η πίστα με έσωσαν», ήταν το μήνυμα που έστειλε σε δημοσίευση τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12). Στο βίντεο υπάρχουν και πλάνα από μία σκηνή νυχτερινού κέντρου και συνομιλίες.

Δείτε το βίντεο: