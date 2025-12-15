Γιώργος Μαζωνάκης: «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν» – Το μήνυμα που δείχνει επιστροφή στη νύχτα
Ο Γιώργος Μαζωνάκης «ξαναχτυπά» μετά το «είμαι παρών», προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους και τους θαυμαστές του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με αντίστροφη μέτρηση «3, 2, 1» και την ημερομηνία 18/12, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται ότι προετοιμάζει τους φίλους και τους θαυμαστές του για τη μεγάλη επιστροφή στη νυχτερινή διασκέδαση.
«Η πίστη και η πίστα με έσωσαν», ήταν το μήνυμα που έστειλε σε δημοσίευση τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12). Στο βίντεο υπάρχουν και πλάνα από μία σκηνή νυχτερινού κέντρου και συνομιλίες.
Δείτε το βίντεο:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου
06:38 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Google ξεκίνησε την κυκλοφορία του Gemini στο Chrome για iOS
06:38 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Τσίπρας, ο συμβολισμός της Πάτρας και τα σενάρια
06:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ