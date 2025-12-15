«Έπεσε» το Spotify - Προβλήματα για χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως

Το Spotify σταμάτησε να λειτουργεί το μεσημέρι της Δευτέρας σε αυτό που φαίνεται να είναι μια μεγάλη διακοπή λειτουργίας.

Οι χρήστες ανέφεραν ότι έβλεπαν μηνύματα σφάλματος και άλλα προβλήματα όταν προσπαθούσαν να ακούσουν μουσική.

Σύμφωνα με το independent, τα προβλήματα φαίνεται να είναι εκτεταμένα και αναφέρθηκαν σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Down Detector, τα προβλήματα ξεκίνησαν πριν από τις 15:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου και 17:00 ώρα Ελλάδος στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Τα ζητήματα έρχονται μετά από μια σειρά μεγάλων διακοπών τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων στην Cloudflare που έθεσαν εκτός λειτουργίας το Spotify, μεταξύ άλλων μεγάλων εφαρμογών όπως το ChatGPT.

Αυτή τη φορά, τα προβλήματα φαίνεται να ήταν εντοπισμένα στο Spotify, με άλλες μεγάλες πλατφόρμες να φαίνεται ότι παρέμειναν σε λειτουργία.