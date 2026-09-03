Νερά μέσα στον σταθμό «Πανεπιστήμια» του Μετρό Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο

Snapshot Νερά εισέρχονται στους χώρους του σταθμού «Πανεπιστήμια» του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Το προσωπικό του σταθμού βρίσκεται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση και απομάκρυνση των υδάτων.

Η κακοκαιρία που πλήττει τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί προβλήματα σε αρκετά σημεία της πόλης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους επιβάτες του Μετρό. Snapshot powered by AI

Προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση καταγράφονται στον σταθμό «Πανεπιστήμια» του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς νερά εισέρχονται στους χώρους του σταθμού.

Η εικόνα προκαλεί ανησυχία στους επιβάτες, ενώ το προσωπικό βρίσκεται επί ποδός για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την απομάκρυνση των υδάτων.

Το περιστατικό καταγράφεται εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να δημιουργούν προβλήματα σε αρκετά σημεία της πόλης.

Δείτε το βίντεο του Rthess.gr: