Ιωάννινα: Φωτιά στο νησάκι της λίμνης - Με καραβάκια σπεύδουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στο νησάκι της λίμνης Ιωαννίνων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες και πλωτές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποιούν πλατφόρμα και καραβάκια για να προσεγγίσουν το νησάκι.

Δεν έχει γίνει γνωστή η έκταση ή το ακριβές σημείο της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε στο νησί της λίμνης Ιωαννίνων, κινητοποιώντας επίγειες αλλά και πλωτές δυνάμεις.

Όπως αναφέρει το epiruspost, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής μετακινούνται τόσο με την πλατφόρμα όσο και με τα καραβάκια της λίμνης, προκειμένου να προσεγγίσουν το νησάκι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της φωτιάς ή το ακριβές σημείο που έχει εκδηλωθεί.

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