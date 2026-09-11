Νέα τηλεφωνική απάτη με δήθεν αστυνομικούς - Πώς προσπαθούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία

Snapshot Οι απατεώνες ενημερώνουν τα θύματα ότι τάχα έχουν πέσει θύματα διαδικτυακής απάτης και ζητούν στοιχεία για δήθεν διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι κλήσεις εμφανίζονται να προέρχονται από κυπριακούς ή ελληνικούς αριθμούς, αλλά πιθανώς γίνονται μέσω εικονικών αριθμών από το εξωτερικό.

Τα τηλεφωνήματα περιλαμβάνουν ψευδή ονόματα και χαρακτηριστικά «κολλήματα» στη λέξη «έγκλημα», που καταγράφονται σε ηχητικά αποσπάσματα.

Οι πολίτες καλούνται να διακόπτουν την επικοινωνία σε περίπτωση υποψίας και να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές. Snapshot powered by AI

Μια νέα μορφή τηλεφωνικής απάτης βρίσκεται στο στόχαστρο των Αρχών, με επιτήδειους να επικοινωνούν τηλεφωνικά με πολίτες και να παρουσιάζονται ψευδώς ως αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Οι δράστες μιλούν ελληνικά και ενημερώνουν τα υποψήφια θύματά τους ότι έχουν δήθεν πέσει θύματα διαδικτυακής απάτης. Στη συνέχεια, επικαλούμενοι την ανάγκη διερεύνησης της υπόθεσης, ζητούν από τους πολίτες να τους γνωστοποιήσουν προσωπικά στοιχεία, ακόμη και τραπεζικά δεδομένα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι κλήσεις. Οι αριθμοί που εμφανίζονται στις συσκευές των πολιτών φαίνεται να είναι είτε κυπριακοί αριθμοί σταθερής τηλεφωνίας είτε ελληνικοί αριθμοί κινητών τηλεφώνων. Ωστόσο, οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να πρόκειται για εικονικούς αριθμούς και οι δράστες να πραγματοποιούν τις κλήσεις από το εξωτερικό.

Το χαρακτηριστικό τηλεφώνημα

Σε χαρακτηριστικό τηλεφώνημα που έχει καταγραφεί, ο δράστης αρχικά αναφέρει το όνομα του ανθρώπου που έχει καλέσει. Στη συνέχεια συστήνεται χρησιμοποιώντας ψευδές ονοματεπώνυμο, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι πρόκειται για πραγματικό αστυνομικό.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η φωνή του παρουσιάζει επανειλημμένα ένα χαρακτηριστικό «κόλλημα» στη λέξη «έγκλημα» και στη φράση «Ηλεκτρονικό Έγκλημα», γεγονός που αποτυπώνεται στο ηχητικό της συνομιλίας.

Ένας από τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν συνδεθεί με τις συγκεκριμένες κλήσεις είναι ο 6955314399.

Οι δράστες επιχειρούν να πείσουν τους πολίτες ότι τα προσωπικά και τραπεζικά τους στοιχεία είναι απαραίτητα προκειμένου να ελεγχθεί η υποτιθέμενη διαδικτυακή απάτη. Στην πραγματικότητα, στόχος τους είναι η υποκλοπή των στοιχείων και η ενδεχόμενη οικονομική εξαπάτηση των θυμάτων.

Σε περίπτωση ύποπτης επικοινωνίας, οι πολίτες θα πρέπει να διακόπτουν την κλήση και να απευθύνονται στις αρμόδιες Αρχές.

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