Κάρπαθος: Συλλήψεις για απάτη σε βάρος ανηλίκου - Τον έπεισαν να τους παραδώσει χρήματα και τιμαλφή

Snapshot Συνελήφθησαν στην Κάρπαθο δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 18 ετών, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη.

Οι δράστες εξαπάτησαν έναν ανήλικο, πείθοντάς τον να παραδώσει χρήματα και τιμαλφή με πρόσχημα πρόστιμο και σύλληψη των γονέων του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία και άμεση αστυνομική έρευνα.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η αστυνομία προειδοποιεί για την αύξηση περιστατικών απάτης με τηλεφωνικές ή προσωπικές προσεγγίσεις που στοχεύουν κυρίως ευάλωτα άτομα. Snapshot powered by AI

Στην εξάρθρωση συμμορίας που φέρεται να διέπραξε απάτη στην Κάρπαθο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντας δύο ημεδαπούς, ηλικίας 17 και 18 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί συνελήφθησαν στις 9 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που διερευνήθηκε άμεσα από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, το μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου άγνωστο άτομο τηλεφώνησε σε κατοικία και, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι επρόκειτο να επιβληθεί πρόστιμο και να συλληφθούν οι γονείς ανηλίκου, κατάφερε να τον πείσει να παραδώσει χρηματικό ποσό και τιμαλφή.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα κατάφεραν στη συνέχεια να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους δύο φερόμενους ως δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν και πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, η αστυνομία απευθύνει εκ νέου προειδοποίηση προς τους πολίτες, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφονται περιστατικά εξαπάτησης από επιτήδειους οι οποίοι παρουσιάζονται τηλεφωνικά ή ακόμη και δια ζώσης ως λογιστές, αστυνομικοί, γιατροί ή υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων φορέων.

Οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν φόβο και πίεση στα θύματά τους, ζητώντας χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, ενώ αρκετές φορές στοχεύουν ηλικιωμένους ή άλλα ευάλωτα πρόσωπα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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