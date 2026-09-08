Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος για εμπλοκή σε απάτες με τη μέθοδο του λογιστή

Snapshot Συνελήφθη 26χρονος στις Σέρρες για απάτες με τη μέθοδο του λογιστή, κατηγορούμενος για μια απόπειρα και μια τετελεσμένη περίπτωση.

Συνεργός του τηλεφώνησε σε 63χρονο προσποιούμενος τον λογιστή και ζήτησε χρήματα και κοσμήματα για δήθεν αποφυγή προστίμου.

Ο 26χρονος εμφανίστηκε ως «εισπράκτορας» και συνελήφθη μετά από ειδοποίηση του υποψήφιου θύματος.

Δύο ημέρες πριν, με την ίδια μέθοδο, είχε αποσπάσει από 76χρονη 4.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση συνεργών και τη διερεύνηση άλλων πιθανών υποθέσεων. Snapshot powered by AI

Ένας 26χρονος συνελήφθη σε περιοχή των Σερρών για εμπλοκή σε απάτες με τη μέθοδο του λογιστή. Κατηγορείται για μια περίπτωση σε απόπειρα και μια τετελεσμένη.

Στην πρώτη περίπτωση, για την οποία και συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο, συνεργός του 26χρονου συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 63χρονο και, προσποιούμενος τον λογιστή, του ζήτησε να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα, δήθεν για να αποφύγει πρόστιμο από την εφορία. Ο 26χρονος εμφανίστηκε ως «εισπράκτορας» και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που είχαν ειδοποιηθεί νωρίτερα από το υποψήφιο θύμα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι δύο ημέρες νωρίτερα, με την ίδια μεθοδολογία, παρέλαβε από 76χρονη το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του και την πιθανή εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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