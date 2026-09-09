Ζημιά €40 εκατ. για το Δημόσιο από απάτη-μαμούθ - Ελέγχονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες

Snapshot Η έρευνα αφορά 46 πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών, που φέρονται να χρησιμοποίησαν εικονικές συναλλαγές για παράνομες επιστροφές φόρων το 2023 και 2024.

Περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί, ενώ η Αρχή προχώρησε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και μπλοκάρισμα περαιτέρω πληρωμών.

Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το πόρισμα και η διάταξη δέσμευσης έχουν διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση και ποινικές ευθύνες. Snapshot powered by AI

Τον δρόμο της Δικαιοσύνης πήρε η υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με τη ζημία να υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από τις ενέργειες της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 46 πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την είσπραξη παράνομων επιστροφών φόρων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με εντολή του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και αφορά δραστηριότητα που φέρεται να αναπτύχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να είχε οργανώσει ένα σύστημα εικονικών συναλλαγών, αξιοποιώντας εταιρείες και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εκπρόσωποί τους. Με τον τρόπο αυτό φέρεται να δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την υποβολή αιτημάτων επιστροφής φόρων.

Το συνολικό ποσό που αφορά τις επίμαχες επιστροφές υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί, ενώ η παρέμβαση της Αρχής οδήγησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και στο μπλοκάρισμα της καταβολής επιπλέον ποσών.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται ο ρόλος και των 46 προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο, καθώς και η συμμετοχή λογιστών και φοροτεχνικών στην υπόθεση.

Για τους εμπλεκόμενους προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης σειράς σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το πόρισμα της Αρχής και η σχετική διάταξη δέσμευσης έχουν ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.

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