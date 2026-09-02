Απατεώνες «έσπασαν» σε μικροποσά πάνω από 650.000 ευρώ - Τι ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα

Η υπόθεση αναμένεται να αποκτήσει σύντομα και εισαγγελική διάσταση

Άγγελος Βουράκης

Απατεώνες «έσπασαν» σε μικροποσά πάνω από 650.000 ευρώ - Τι ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης με κοινά χαρακτηριστικά εντοπίστηκαν στην Κρήτη μέσα σε έξι ημέρες, με συνολικά ποσά περίπου 652.000 ευρώ.
  • Οι δράστες χρησιμοποίησαν διαδικτυακή τραπεζική «βιτρίνα» και τεχνική «smurfing» για να διασπάσουν και να μεταφέρουν γρήγορα τα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κατάφερε να εντοπίσει και να ασφαλίσει πάνω από το ήμισυ των 152.000 ευρώ της πρώτης υπόθεσης και συνεχίζει την έρευνα για την ανάκτηση των χρημάτων και την ταυτοποίηση των δραστών.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενημερωθεί για τις υποθέσεις και εξετάζει αν πρόκειται για ενιαίο κύκλωμα ή διαφορετικούς δράστες, ενώ ο φάκελος θα διαβιβαστεί στην εισαγγελική αρχή για περαιτέρω διερεύνηση ποινικών ευθυνών.
  • Στη δεύτερη υπόθεση, που σχετίζεται με μεγάλο Δήμο της Κρήτης, η Αρχή ξεκίνησε διαδικασίες εντοπισμού και ανάκτησης των περίπου 500.000 ευρώ.
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Δύο υποθέσεις με την ίδια «υπογραφή» μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα έχουν βάλει στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μια νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης με επίκεντρο την Κρήτη.

Άγνωστοι δράστες φαίνεται να αξιοποίησαν τραπεζική «βιτρίνα» στο διαδίκτυο για να παραπλανήσουν υπαλλήλους και να διοχετεύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς τρίτων, πριν τα μεταφέρουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο εκτός Ελλάδας.

Το δεύτερο περιστατικό αποκαλύφθηκε μόλις έξι ημέρες μετά το πρώτο και αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 500.000 ευρώ που συνδέονται με μεγάλο Δήμο της Κρήτης. Η χρονική εγγύτητα, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν τα χρήματα, δημιουργούν πλέον εύλογα ερωτήματα για το εάν οι δύο υποθέσεις συνδέονται και εάν πίσω από αυτές βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα.

Η πρώτη υπόθεση είχε ως αντικείμενο ποσό περίπου 152.000 ευρώ. Οι δράστες φέρονται να είχαν δημιουργήσει ή χρησιμοποιήσει ιστότοπο, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου παρέπεμπε σε τράπεζα, ώστε να προσδώσουν αξιοπιστία στην προσπάθεια εξαπάτησης.

Το ποσό δεν μεταφέρθηκε με μία ενιαία συναλλαγή. Αντίθετα, όπως διαπίστωσε η Αρχή, διακινήθηκε μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Κάθε συναλλαγή αφορούσε σχετικά μικρό ποσό, ώστε να κατακερματιστεί το συνολικό χρηματικό ποσό, πρακτική που είναι γνωστή ως «smurfing».

Αρχικός προορισμός των χρημάτων ήταν λογαριασμοί αγνώστων δικαιούχων σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Οι δράστες, όμως, δεν άφησαν τα χρήματα να παραμείνουν εκεί. Η έρευνα έδειξε ότι σε ελάχιστο χρόνο τα ποσά μετακινήθηκαν σε άλλους λογαριασμούς, επίσης αγνώστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Η ταχύτητα των μεταφορών ήταν τέτοια ώστε η Αρχή χρειάστηκε να κινηθεί άμεσα για να προλάβει την περαιτέρω διασπορά των χρημάτων και την προσπάθεια των δραστών να καλύψουν τα ψηφιακά τους ίχνη.

Υπό τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ενεργοποιήθηκαν οι απαραίτητοι μηχανισμοί και ξεκίνησε η αναζήτηση της διαδρομής του χρήματος. Μέσω επικοινωνίας με συνεργαζόμενες υπηρεσίες του εξωτερικού, οι αρμόδιες αρχές κατάφεραν μέχρι σήμερα να εντοπίσουν και να διασφαλίσουν ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των περίπου 152.000 ευρώ.

Η έρευνα για την πρώτη υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με στόχο την ανάκτηση ακόμη μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος, αλλά και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Και πριν ακόμη ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ένα δεύτερο περιστατικό ήρθε να ενισχύσει τον προβληματισμό.

Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα με διαφορά έξι ημερών, λίγο πριν από το τέλος Αυγούστου, η Αρχή εντόπισε, σύμφωνα με πληροφορίες, νέα διακίνηση μεγάλου χρηματικού ποσού. Αυτή τη φορά, περίπου 500.000 ευρώ φέρεται να συνδέονται με μεγάλο Δήμο της Κρήτης και να καταλήγουν σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι.

Το γεγονός ότι η δεύτερη υπόθεση εμφανίστηκε σχεδόν αμέσως μετά την πρώτη, με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Το ερώτημα που πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο είναι εάν πρόκειται για ένα ενιαίο κύκλωμα που επαναλαμβάνει την ίδια πρακτική ή εάν διαφορετικοί δράστες αξιοποιούν την ίδια μέθοδο.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενημερωθεί σε ανώτατο επίπεδο για τις δύο υποθέσεις, ώστε να εξεταστεί εάν υπάρχουν κοινά πρόσωπα πίσω από τις κινήσεις των χρημάτων και εάν από την έρευνα προκύπτουν ενδεχόμενες παραβάσεις του ποινικού νόμου.

Παράλληλα, η Αρχή έχει ξεκινήσει και στη δεύτερη υπόθεση την ίδια διαδικασία εντοπισμού και ανάκτησης των χρημάτων. Οι κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναλύονται προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία των περίπου 500.000 ευρώ και να διασφαλιστεί όσο μεγαλύτερο μέρος τους είναι δυνατό.

Η υπόθεση αναμένεται να αποκτήσει σύντομα και εισαγγελική διάσταση, καθώς ο σχετικός φάκελος πρόκειται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εκεί θα ελεγχθούν αναλυτικά τα στοιχεία της υπόθεσης και ο ρόλος όλων των προσώπων που φέρονται να είχαν σχέση με τις επίμαχες συναλλαγές, ώστε να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

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