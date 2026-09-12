Σέρρες: Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τον 41χρονο βαρυποινίτη - Πώς έδρασαν οι «μαϊμού» αστυνομικοί

Το βαρύ παρελθόν του 41χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πυλαία και συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Σέρρες: Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τον 41χρονο βαρυποινίτη - Πώς έδρασαν οι «μαϊμού» αστυνομικοί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 41χρονος βαρυποινίτης Αλβανός απέδρασε από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με τη βοήθεια τριών ένοπλων συνεργών του.
  • Οι δράστες χρησιμοποίησαν δύο οχήματα, εκ των οποίων το ένα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο με όπλα και το δεύτερο καμένο στη Βόλβη Θεσσαλονίκης.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό και ενημέρωσε τις αρχές στα βόρεια σύνορα για πιθανή διαφυγή στο εξωτερικό.
  • Ο δραπέτης είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πυλαία και εμπλοκή σε κύκλωμα ναρκωτικών με πολεμικό οπλισμό και μεγάλη ποσότητα κάνναβης.
  • Οι τρεις συλληφθέντες είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά από απολογία τους στην Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό ενός 41χρονου Αλβανού κρατουμένου που απέδρασε κινηματογραφικά έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου είχε μεταφερθεί από τις φυλακές Νιγρίτας. Η επιχείρηση απελευθέρωσής του στήθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν τουλάχιστον τρεις ένοπλοι συνεργοί του, επιβαίνοντες σε δύο οχήματα και φέροντας βαρύ οπλισμό, ακινητοποίησαν τους συνοδούς της εξωτερικής φρουράς -χωρίς να έχει ζητηθεί η συνδρομή της Αστυνομίας για τη μεταγωγή- και τον άρπαξαν.

Τα ευρήματα των ερευνών και το ανθρωποκυνηγητό

Οι έρευνες της Αστυνομίας έχουν αποφέρει σημαντικά στοιχεία, καθώς εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο και τρακαρισμένο σε παράδρομο της Περιφερειακής Οδού των Σερρών το ένα από τα «επιχειρησιακά» οχήματα των δραστών, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν ένα καλάσνικοφ και σφαίρες. Παράλληλα, στην περιοχή της Βόλβης Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε ένα δεύτερο όχημα καμένο ολοσχερώς, το οποίο εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκε στην ίδια επιχείρηση. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, ενημερώνοντας παράλληλα τις υπηρεσίες στα βόρεια σύνορα της χώρας για το ενδεχόμενο οι δράστες να επιχειρήσουν να διαφύγουν στο εξωτερικό.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δραπέτη

Ο 41χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο μαζί με δύο ομοεθνείς του, ηλικίας 24 και 31 ετών, από τη Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 25χρονου έξω από καντίνα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, καθώς κατά τις έρευνες που είχαν ακολουθήσει είχαν βρεθεί πάνω από 30 κιλά κάνναβης, πολεμικός οπλισμός, πυροκροτητές και φυσίγγια. Μετά την απολογία τους, είχαν κριθεί όλοι προσωρινά κρατούμενοι.

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