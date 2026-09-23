Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο εισήλθε στον πολωνικό ενάεριο χώρο - Απογειώθηκαν μαχητικά

Snapshot Ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 εισήλθε για 42 δευτερόλεπτα στον πολωνικό εναέριο χώρο, σε βάθος περίπου 300 μέτρων.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Καλίνινγκραντ και ανακοινώθηκε από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πολωνικού Στρατού.

Απογειώθηκαν πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη και οι δυνάμεις εδάφους τέθηκαν σε ετοιμότητα.

Η Πολωνία εκτιμά ότι η Ρωσία δοκιμάζει την ετοιμότητα της αεροαμυντικής της ικανότητας. Snapshot powered by AI

Ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 πραγματοποίησε μια σύντομη εισβολή στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τo Καλίνινγκραντ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πολωνικού Στρατού.

Το ελικόπτερο παρέμεινε για 42 δευτερόλεπτα στον πολωνικό εναέριο χώρο και εισήλθε σε μέγιστο βάθος περίπου 300 μέτρων (328 γιάρδες), ανέφερε στις X.

«Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, ενώ οι δυνάμεις και τα μέσα εδάφους παρέμειναν σε ετοιμότητα. Η φύση του περιστατικού υποδηλώνει ότι η Ρωσία δοκιμάζει για άλλη μια φορά την ετοιμότητα της αεροαμυντικής μας ικανότητας», ανέφερε.

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