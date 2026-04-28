Η συγγνώμη του Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ και την Μελάνια Τραμπ: «Ήταν ένα ελαφρύ σατιρικό αστείο»

Στο στόχαστρο επιθέσεων του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ βρέθηκε για μια ακόμη φορά ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ, αυτήν την φορά για ένα αστείο που έκανε για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ κατά την διάρκεια ενός σκετς στην εκπομπή του, αποκαλώντας την «μέλλουσα χήρα», λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Η Πρώτη Κυρία χαρακτήρισε το σκετς του Κίμελ που προβλήθηκε την περασμένη Πέμπτη ως «μισαλλόδοξο και βίαιο», ενώ ο Λευκός Οίκος προέτρεψε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC να απολύσει τον κωμικό.

Ωστόσο, ο τηλεπαρουσιαστής δήλωσε ότι το αστείο του ήταν ένα «πολύ ελαφρύ σατιρικό αστείο» για τη διαφορά ηλικίας 23 ετών μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και της συζύγου του.

«Ήταν ένα πολύ ελαφρύ σατιρικό αστείο για το γεγονός ότι εκείνος είναι σχεδόν 80 και εκείνη είναι νεότερη από εμένα. Δεν ήταν, με καμία έννοια του όρου, κάλεσμα σε δολοφονία - και το ξέρουν. Εδώ και πολλά χρόνια έχω μιλήσει ανοιχτά κατά της οπλοκατοχής και της ένοπλης βίας... Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας είναι κάτι που πρέπει να απορρίψουμε. Και ίσως ένα καλό σημείο για να ξεκινήσει αυτό είναι μια συζήτηση με τον σύζυγό της», εξήγησε ο Τζίμι Κίμελ για το αστείο που έκανε για την Μελάνια Τραμπ.

Το αστείο του Τζίμι Κίμελ που προκάλεσε αντιδράσεις

Στο επεισόδιο της 23ης Απριλίου της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!», ο παρουσιαστής παρουσίασε ένα σκετς-μονόλογο για το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο προβλήθηκε λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό στις 25 Απριλίου.

«Η πρώτη κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μια μέλλουσα χήρα», είπε ο Κίμελ κατά τη διάρκεια του σκετς.

Επίσης ανέφερε: «Ξέρετε, τα γενέθλια της Melania είναι την Κυριακή. Θα τα γιορτάσει στο σπίτι, όπως πάντα — κοιτάζοντας από το παράθυρο και ψιθυρίζοντας “Τι έκανα;”».

Στη συνέχεια, ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε την Πρώτη Κυρία «σταρ του κινηματογράφου», αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ της, «Melania». «Το ντοκιμαντέρ της έχει βαθμολογία 10% στο Rotten Tomatoes, μια ιστοσελίδα που πήρε το όνομά της από τους όρχεις του συζύγου της», είπε. «Θέλω να σας συγχαρώ, κυρία Πρώτη Κυρία, για το μεγάλο σας επίτευγμα: την πρώτη “ακίνητη ταινία” στον κόσμο».

Καταλήγοντας, ο Κίμελ είπε: «Πριν προχωρήσουμε, Μελάνια, αυτός είναι ο Ντόναλντ. Ντόναλντ, αυτή είναι η Μελάνια». «Αυτή ήταν η μίμησή μου του Τζέφρι Έπσταϊν. Καλή, έτσι;» Το σχόλιο αυτό παραπέμπει στο γεγονός ότι η Μελάνια Τραμπ έχει αρνηθεί ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν εκείνος που τη σύστησε στον σύζυγό της.

Το ξέσπασμα του Ντόναλντ και της Μελάνια

Η Μελάνια Τραμπ εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή της για τον Τζίμι Κίμελ με ανάρτησή της στο «X» τη Δευτέρα 27 Απριλίου, καλώντας το ABC να «πάρει θέση» απέναντι στον 58χρονο παρουσιαστή, ενώ τον κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί την εκπομπή του για «ρητορική μίσους και βίας».

«Η ρητορική μίσους και βίας του Κίμελ έχει σκοπό να διχάσει τη χώρα μας. Το μονόλογό του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία — τα λόγια του είναι διαβρωτικά και εντείνουν την πολιτική ασθένεια στην Αμερική», έγραψε η Μελάνια. «Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος».

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Η ίδια αποκάλεσε τον Κίμελ «δειλό», γράφοντας ότι «κρύβεται πίσω από το ABC επειδή γνωρίζει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει και να τον προστατεύει». «Ως εδώ», πρόσθεσε. «Ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμη η ηγεσία του ABC θα επιτρέπει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινωνίας μας;»

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εκτιμά το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι «εξοργίστηκαν από τα αστεία του Κίμελ», υποστηρίζοντας ότι αποτελούσαν «κλήση προς τη βία», σε ανάρτησή του στο Truth Social το απόγευμα της Δευτέρας.

«Αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC», κατέληξε.

Το σχόλιο για τον Τσάρλι Κερκ

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζίμι Κίμελ έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, έκανε σχόλια για τη δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την εκπομπή του.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκειά του μονολόγου του στην εκπομπή, ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, μιλώντας για τον δράστη και χαρακτηρίζοντας το κίνημα MAGA, που υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, ως «συμμορία».

«Φθάσαμε σε νέο πάτο αυτό το Σαββατοκύριακο με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

Αμέσως μετά, στην εκπομπή προβλήθηκε βίντεο όπου φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει να δηλώσει τα συναισθήματά του για την απώλεια του προσωπικού του φίλου, Τσάρλι Κερκ και αντίθετα, να μιλά για την νέα αίθουσα χορού που κατασκευάζει στον Λευκό Οίκο. Μετά το βίντεο, ο Κίμελ έκανε πλάκα για τα «στάδια του πένθους».

Μετά την προβολή της εκπομπής, ξέσπασαν αντιδράσεις στις ΗΠΑ, από κομβικούς παράγοντες του τηλεοπτικού τοπίου. Ωστόσο, η εκπομπή του επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες μια εβδομάδα αργότερα.

Μετά την επιστροφή του στην εκπομπή, ο Κίμελ είχε δηλώσει ότι αποδέχεται ότι ορισμένοι θεώρησαν τα σχόλιά του για τον θάνατο του Κερκ «ακατάλληλα ή ασαφή ή ίσως και τα δύο», προσθέτοντας: «Καταλαβαίνω γιατί είστε αναστατωμένοι».

Here’s the clip about Charlie Kirks death — that led to Jimmy Kimmel being pulled from 32 ABC stations: pic.twitter.com/wtbE6945nY — JeremyUnplugged (@JeremyUnplugged) September 17, 2025

Διαβάστε επίσης