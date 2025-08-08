Θερμά συλλυπητήρια από Σωκράτη Φάμελλο στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ:

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του».