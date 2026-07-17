Οδύσσεια μετά μουσικής: Επιβλητικό soundtrack βασισμένο σε όργανα εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα

Τη μουσική υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Ludwig Göransson, ο οποίος συνεργάζεται για τρίτη συνεχόμενη φορά με τον Nolan μετά τα Tenet  και Oppenheimer 

Μίλτος Τσεκούρας

Οδύσσεια μετά μουσικής: Επιβλητικό soundtrack βασισμένο σε όργανα εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η μουσική της ταινίας «Οδύσσεια» υπογράφεται από τον βραβευμένο με Όσκαρ Ludwig Göransson, σε τρίτη συνεργασία με τον Christopher Nolan.
  • Ο Göransson απέφυγε τη χρήση παραδοσιακής συμφωνικής ορχήστρας, προτιμώντας ήχους εμπνευσμένους από την αρχαία Ελλάδα, όπως χάλκινα γκονγκ και μια μεγάλη λύρα.
  • Η μουσική συνδυάζει αρχαία όργανα με σύγχρονα ηλεκτρονικά στοιχεία για να δημιουργήσει μια νέα κινηματογραφική ηχητική ταυτότητα.
  • Το επίσημο soundtrack κυκλοφόρησε ψηφιακά στις 17 Ιουλίου 2026 και θα κυκλοφορήσει επίσης σε φυσική μορφή από τη Mutant.
  • Ο Travis Scott συμμετέχει στην ταινία και στο τραγούδι των τίτλων τέλους, συνδέοντας τη σύγχρονη rap με την παράδοση των αρχαίων επικών ποιητών.
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Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Christopher Nolan συνοδεύεται από μία από τις πιο ιδιαίτερες μουσικές προσεγγίσεις της σύγχρονης κινηματογραφικής παραγωγής.

Τη μουσική υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Ludwig Göransson, ο οποίος συνεργάζεται για τρίτη συνεχόμενη φορά με τον Nolan μετά τα Tenet (2020) και Oppenheimer (2023).

Αντί να ακολουθήσει τη γνώριμη συμφωνική φόρμα των μεγάλων επικών ταινιών, ο Göransson επέλεξε –σε στενή συνεργασία με τον σκηνοθέτη– να δημιουργήσει έναν ήχο που παραπέμπει περισσότερο στον κόσμο της αρχαίας Ελλάδας. Σύμφωνα με όσα έχει αποκαλύψει ο ίδιος, ο Christopher Nolan του ζήτησε εξαρχής να μην χρησιμοποιήσει μια παραδοσιακή συμφωνική ορχήστρα, καθώς ένα τέτοιο άκουσμα δεν θα ανταποκρινόταν στο ιστορικό και μυθολογικό πλαίσιο της ιστορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή του Travis Scott, ο οποίος εμφανίζεται στην ταινία ως ραψωδός και συμμετέχει στο τραγούδι των τίτλων τέλους σε συνεργασία με τον Göransson. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την άποψη του Nolan ότι η σύγχρονη rap αποτελεί μια μορφή προφορικής αφήγησης με κοινά στοιχεία με την παράδοση των αρχαίων επικών ποιητών.

Για τις ανάγκες της σύνθεσης, ο Göransson χρησιμοποίησε περισσότερα από 35 χάλκινα γκονγκ, ενώ κεντρικό ρόλο στη μουσική παίζει μια μεγάλη λύρα, της οποίας ο χαρακτηριστικός ήχος συμβολίζει το τόξο του Οδυσσέα. Παράλληλα, ο συνθέτης ενσωματώνει διακριτικά και σύγχρονα ηλεκτρονικά στοιχεία (synthesizers), επιδιώκοντας μια νέα κινηματογραφική ηχητική ταυτότητα που συνδέει το αρχαίο με το σύγχρονο.

Το επίσημο soundtrack κυκλοφόρησε ψηφιακά σήμερα 17 Ιουλίου 2026 από την Back Lot Music, ταυτόχρονα με την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες. Έχει επίσης ανακοινωθεί φυσική έκδοση σε διπλό CD και τριπλό βινύλιο.

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