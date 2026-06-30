«Ήθελα να πεθάνω»: Συγκλονίζει η Κάρα Ντελεβίν για τον εθισμό της στα ναρκωτικά

Η Κάρα Ντελεβίν προχώρησε σε μία συγκλονιστική κατάθεση ψυχής αποκαλύπτοντας ότι ο εθισμός της στα ναρκωτικά την οδήγησε ένα βήμα πριν τον θάνατο, ενώ παραδέχθηκε ότι έχασε αρκετές δουλειές στο μόντελινγκ εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

Το 33χρονο μοντέλο αποκάλυψε πως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και της χορηγήθηκε δόση ναλοξόνης, αφού υπέστη υπερβολική δόση από αυτό που πίστευε ότι ήταν «οπιοειδή μέσα σε κοκαΐνη».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις «φρικτές» συνέπειες των φωτογραφιών που την έδειχναν σε άσχημη κατάσταση κατά την αποχώρησή της από το φεστιβάλ Burning Man, παραδεχόμενη ότι λίγα λεπτά νωρίτερα είχε υποστεί «κρίση» εξαιτίας των ναρκωτικών που είχε πάρει στο φεστιβάλ.

Μιλώντας για τον αντίκτυπο που είχε ο εθισμός της στην καριέρα της, η Κάρα είπε: «Ναι, δεν είναι καλή εικόνα. Ως μοντέλο, υποτίθεται ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να διατηρείς τα πρότυπα του brand. Υπάρχει και στα συμβόλαια που υπογράφεις. Ξαφνικά όλα πάγωσαν. Όλοι σιώπησαν. Και ήξερα ότι έπρεπε να απεξαρτηθώ, οπότε υποβλήθηκα σε ιατρικά ελεγχόμενη αποτοξίνωση από το GBL (gamma-butyrolactone)».

Η Κάρα Ντελεβίν / AP

«Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, γιατί όσο πιο νηφάλια γινόμουν, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα πόσο άσχημα τα είχα κάνει μαντάρα, και αυτό ήταν υπερβολικά βαρύ. Οπότε δεν μπορούσα να παραμείνω νηφάλια και τότε έπαθα υπερβολική δόση, γιατί νομίζω ότι υπήρχαν οπιοειδή στην κοκαΐνη που είχα αγοράσει ή κάτι τέτοιο», πρόσθεσε, μιλώντας στο «The Louis Theroux Podcast».

«Είναι βαρύ. Με κρατούσαν άνδρες καθηλωμένη σε κάτι και δεν ήξερα τι συνέβαινε. Ήταν φρικτό», αποκαλύπτοντας ότι η φίλη της ήταν εκείνη που κάλεσε την αστυνομία και το ασθενοφόρο μετά την υπερβολική δόση.

Η ίδια πρόσθεσε πως, όταν ξύπνησε από την υπερβολική δόση, «ήθελε να πεθάνει», καθώς πάλευε με τα συμπτώματα στέρησης.

Η Κάρα Ντελεβίν / AP

«Αυτό στο οποίο μόλις έχεις υποβάλει τους ανθρώπους που αγαπάς, και βλέπεις τον πόνο στο πρόσωπό τους. Την ντροπή. Ω, αυτό με κάνει να θέλω να κλάψω, είναι φρικτό», είπε. «Είναι δύσκολο να συγχωρήσεις τον εαυτό σου γι’ αυτό. Ήταν ένα από τα πιο επώδυνα πράγματα που μου έχουν συμβεί, οπότε το να το προκαλείς αυτό σε κάποιον άλλον είναι πραγματικά πολύ σκληρό».

Η Κάρα μίλησε επίσης για το «σημείο μηδέν» στο οποίο βρέθηκε, αναφερόμενη στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το 2022, όταν βρισκόταν στο αεροδρόμιο μετά την αποχώρησή της από το Burning Man.

Τότε, είχε εμφανιστεί σε νευρική κατάσταση έξω από το αεροδρόμιο Van Nuys. Κάποια στιγμή περπατούσε μόνο με τις κάλτσες της, ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο και κάπνιζε.

Η Κάρα έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά της ήταν η κεταμίνη, αφού άρχισε να πειραματίζεται με ναρκωτικά σε ηλικία 14 ετών.

Μιλώντας στο τελευταίο επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy» με την Alex Cooper, η Κάρα Ντελεβίν αναφέρθηκε λεπτομερώς στα δύσκολα εφηβικά της χρόνια και στη μάχη της με την κατάχρηση ουσιών.

Η Κάρα Ντελεβίν / AP

«Επειδή τότε δεν είχα χρήματα, άρχισα να αγοράζω ναρκωτικά για να τα πουλάω και να τα παίρνω. Όταν αγόραζα τα ναρκωτικά για να τα πουλήσω, κατέληγα να τα παίρνω μόνη μου. Όχι όλα. Πουλούσα τα μισά και έπαιρνα τα υπόλοιπα. Οπότε ουσιαστικά έπαιρνα τα ναρκωτικά δωρεάν. Δεν ήμουν και πολύ καλή dealer. Μου άρεσε αυτό που με έκαναν να νιώθω τα ναρκωτικά. Μου άρεσε που δεν χρειαζόταν να σκέφτομαι τη μητέρα μου. Μου άρεσε που δεν χρειαζόταν να αισθάνομαι την πίεση ότι δεν ήμουν καλή στο σχολείο, ότι δεν ήμουν αρκετή ή ότι δεν αγαπούσα τον εαυτό μου. Όλα αυτά εξαφανίζονταν», εξομολογήθηκε το διάσημο μοντέλο.

Η Κάρα Ντελεβίν ανέφερε ότι η ψυχική της υγεία επιδεινώθηκε τόσο πολύ, ώστε υπέστη νευρική κατάρρευση στα 15 της χρόνια.

«Έγινα αυτοκτονική. Όλος μου ο κόσμος κατέρρευσε και σκεφτόμουν: “Νομίζω ότι όλα όσα πίστευα τα τελευταία 15 χρόνια είναι λάθος”. Το μυαλό μου βρισκόταν σε απόλυτη αναταραχή. Προσπαθούσα απλώς να εξουθενώσω σωματικά τον εαυτό μου, γιατί ήθελα να ξεφύγω».

Η Κάρα Ντελεβίν / AP

Στη συνέχεια ενθάρρυνε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, λέγοντας: «Αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί να το κάνει ο καθένας. Αλλά χρειάζεται να επικοινωνείς και να είσαι όσο πιο ειλικρινής μπορείς – ειδικά με τον εαυτό σου. Νομίζω ότι αυτό προσπαθούσα πάντα να κάνω με οτιδήποτε. Είτε πρόκειται για το να μιλάω ανοιχτά για το άγχος, την κατάθλιψη, την ανάρρωση, οτιδήποτε, οφείλεις στους ανθρώπους να μιλάς για τους αγώνες σου. Γιατί το να βρίσκεσαι σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι τέλειο. Κανείς δεν είναι τέλειος. Οπότε, ειλικρινά, είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω», είχε εξομολογηθεί.

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