Η Ντούα Λίπα ποζάρει γυμνή στην μπανιέρα της σε νέο στιγμιότυπο από τον μήνα του μέλιτος

Η Ντούα Λίπα εντυπωσίασε με την τελευταία ανάρτηση από τον μήνα του μέλιτος.

Λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ, η σταρ εμφανίζεται εκθαμβωτική με κίτρινο και κόκκινο μπικίνι. Σε άλλα στιγμιότυπα, ποζάρει φορώντας φανέλα της Νάπολι, την οποία συνδύασε με αποκαλυπτικό κάτω μέρος μπικίνι.

Η Ντούα Λίπα μοιράστηκε επίσης μερικές φωτογραφίες του συζύγου της και μία στην οποία εκείνος κάθεται σε παραθαλάσσιο εστιατόριο, περιμένοντας το φαγητό του, με ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα να απλώνεται πίσω του.

Ωστόσο, το στιγμιότυπο που φαίνεται πως προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν εκείνο από το μπάνιο. Με κλειστά μάτια και ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της, η τραγουδίστρια φαίνεται να χαλαρώνει μέσα στις σαπουνάδες, αποκαλύπτοντας παιχνιδιάρικα το γυμνό της κορμί, ενώ καλύπτει διακριτικά τα επίμαχα σημεία.

Η 30χρονη τραγουδίστρια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα: «Παράδεισος επί γης». Οι ακόλουθοί της έσπευσαν να συμφωνήσουν και να της δείξουν την αγάπη τους στα σχόλια, με τη δημοσίευση να συγκεντρώνει πάνω από τρία εκατομμύρια likes.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ντούα Λίπα είχε συνοδεύσει ακόμη ένα carousel φωτογραφιών με τη λεζάντα: «Roadtripping» από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία.

https://www.instagram.com/p/DaDHgROjLNn/

Το ζευγάρι επισκέφθηκε το Κολοσσαίο στη Ρώμη, ενώ απόλαυσε ζυμαρικά, παγωτό και χαλαρές εξορμήσεις στην παραλία. Όλα αυτά έρχονται μετά τον επίσημο γάμο της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ στο «Marylebone Town Hall» του Λονδίνου, στις 31 Μαΐου.

Στη συνέχεια, οι δυο τους ταξίδεψαν στη Σικελία, στη νότια Ιταλία, για τη δεύτερη τελετή τους, στην οποία έδωσαν το «παρών» αρκετά διάσημα πρόσωπα.

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