Έρλινγκ Χάαλαντ: Ο «Βίκινγκ» που οδηγεί τη Νορβηγία στο Μουντιάλ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ φαίνεται να είναι το πρόσωπο που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο φετινό Μουντιάλ- και δικαιολογημένα.

Ο 25χρονος Νορβηγός ποδοσφαιριστής έχει κερδίσει τις καρδιές όλου του κόσμου κατά την διάρκεια αυτού του Παγκόσμιου Κυπέλλου, με τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες αλλά και με την αυθεντικότητά του.

Χωρίς αμφιβολία, η συμβολή του Χάαλαντ στην εθνική ομάδα της χώρας του είναι καθοριστική, καθώς οδήγησε την Νορβηγία στην πρώτη της συμμετοχή σε Μουντιάλ από το 1998 και εξασφάλισε την πρόκριση της στα προημιτελικά. Η ιστορική νίκη της Νορβηγίας επί της Βραζιλίας, όπου ο Χάαλαντ σκόραρε δύο γκολ, έκανε μια ολόκληρη χώρα να πιστέψει ξανά.

Ο 25χρονος επιθετικός δεν μοιάζει καθόλου με ένα τυπικό αστέρι του ποδοσφαίρου που θα περίμενε να αντικρίσει κανείς -δεν είναι σοβαρός και αυστηρός, αλλά αντίθετα χαλαρός και «ανισόρροπος», γεγονός που μαγνητίζει τον κόσμο.

Ωστόσο, δούλεψε σκληρά για να φτάσει εδώ που είναι. Μπορεί ο πατέρας τους να ήταν και εκείνος ποδοσφαιριστής για την εθνική της Νορβηγίας, αλλά η διαδρομή του μέχρι το φετινό Μουντιάλ δεν ήταν εύκολη.

Από την αρχή της καριέρας του στο ποδόσφαιρο, στην μεγάλη του συλλογή με τσάντες Hermès, αλλά και στο meme που έχει καταφέρει να γίνει στα social media, αυτά είναι όσα πρέπει να ξέρετε για τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

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Από την Μπρίνε στην Μάντσεστερ Σίτι και την εθνική της Νορβηγίας

Γεννημένος τον Ιούλιο του 2000 στο Λιντς της Αγγλίας, ο Έρλινγκ, ο οποίος είναι γιος του πρώην ποδοσφαιριστή Αλφ-Ιντζ Χάαλαντ, θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους επιθετικούς της Ευρώπης αυτήν την στιγμή.

Ξεχώρισε από νεαρή ηλικία χάρη στη δύναμη, την ταχύτητα και την εξαιρετική του ικανότητα στο να σκοράρει. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 2016 στη νορβηγική Μπρίνε, όπου κατάφερε να σκοράρει 18 γκολ σε 50 αγώνες, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε για την Μόλντε, όπου και εκεί σημείωσε 20 γκολ σε 50 συμμετοχές.

Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ πανηγυρίζει μετά το δεύτερο γκολ που σκόραρε κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Βραζιλίας και Νορβηγίας στο πλαίσιο του Μουντιάλ στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, κοντά στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026. AP

Τον Ιανουάριο του 2019 υπέγραψε στη Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, όπου ξεκίνησε να γίνεται παγκοσμίως γνωστός. Εκεί πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, σημειώνοντας 29 γκολ σε 27 αγώνες, ενώ την ίδια χρονιά σκόραρε 8 γκολ σε μόλις 6 παιχνίδια στο πρωτάθλημα του Champions League. Με τη Σάλτσμπουργκ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Αυστρίας (2018-19, 2019-20) και δύο Κύπελλα Αυστρίας (2018-19, 2019-20).

Τον Ιανουάριο του 2020 πήρε μεταγραφή για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπου σε δυόμισι σεζόν πέτυχε 86 γκολ σε 89 αγώνες και βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει το Κύπελλο Γερμανίας, καθιερώνοντας τη φήμη του ως έναν από τους πιο αποτελεσματικούς σκόρερ της Ευρώπης.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πανηγυρίζει το τέταρτο γκολ της ομάδας του εναντίον της Φράιμπουργκ, κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου της γερμανικής Μπουντεσλίγκα μεταξύ της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της SC Φράιμπουργκ στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022. AP

Από το 2022 αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις ικανότητες του. Στην πρώτη του κιόλας σεζόν στην Premier League αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ τερμάτων σε μία αγωνιστική περίοδο (36), ενώ συνολικά σημείωσε 52 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Χάαλαντ συνέβαλε καθοριστικά στο να κατακτήσει η Μάντσεστερ Σίτι το ιστορικό τρεμπλ, δηλαδή την Premier League, το Κύπελλο Αγγλίας και το Champions League.

Μέχρι τα μέσα του 2026 είχε σημειώσει 162 γκολ σε 198 αγώνες με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι χαιρετά τους οπαδούς μετά τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας μεταξύ Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι στο Λονδίνο, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026. AP

Με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας έκανε το ντεμπούτο του το 2019 και πολύ γρήγορα έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της χώρας. Μέχρι το 2026 είχε σκοράρει 55 γκολ σε 49 συμμετοχές, μια επίδοση που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο αποτελεσματικούς διεθνείς επιθετικούς όλων των εποχών.

Στις σημαντικότερες ατομικές του διακρίσεις περιλαμβάνονται το βραβείο Golden Boy, το οποίο κέρδισε το 2020, το Χρυσό Παπούτσι, το οποίο έλαβε για την σεζόν 2022-23, ως κορυφαίος σκόρερ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και το βραβείο του Καλύτερου Παίκτη της UEFA για το 2023.

Η συλλογή από... τσάντες Hermès

Ο Χάαλαντ έχει συνηθίσει να είναι το επίκεντρο της προσοχής όλων.

Έχοντας ύψος 1,95 μέτρα και ξανθά μαλλιά που αγγίζουν τους ώμους, ο 25χρονος είναι ξεκάθαρα ένας σύγχρονος βίκινγκ.

Ωστόσο, αυτό που πολλοί δεν ήξεραν για αυτόν είναι ότι λατρεύει τις τσάντες Hermès, όπως έκανε γνωστό ο στιλίστας Τζακ Σαβουά, πριν από μερικές εβδομάδες, μέσω ενός βίντεο στο TikTok.

«Έχετε δει τις custom τσάντες Birkin του Έρλινγκ Χάαλαντ; Ετοιμαστείτε» ακούγεται να λέει ο Σαβουά στο βίντεο.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι φτάνει στο γήπεδο πριν από τον πρώτο αγώνα του UEFA Champions League 2025/26 μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης CF και της Μάντσεστερ Σίτι FC στο Estadio Santiago Bernabeu, στις 11 Μαρτίου 2026 στη Μαδρίτη της Ισπανίας. UEFA

Στην πραγματικότητα, πολλές από τις τσάντες του Χάαλαντ είναι Haut à Courroies (HAC) της Hermès, το μοντέλο που αποτέλεσε την έμπνευση για την θρυλική Birkin. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν μειώνει καθόλου την εντύπωση που προκαλεί η συλλογή του Χάαλαντ. Οι τσάντες Haut à Courroies κατασκευάστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα για τη μεταφορά εξοπλισμού ιππασίας, αλλά σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο σπάνια και συλλεκτικά κομμάτια του οίκου.

Στο βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές, ο Σαβουά αναλύει τη συλλογή του ποδοσφαιριστή, η οποία ανέρχεται σε περισσότερα από 500.000 δολάρια.

Ανάμεσα σε αυτές είναι η τσάντα «Endless Road» της HAC αξίας 45.000 δολαρίων, την οποία κρατούσε, καθώς αποβιβαζόταν από το αεροσκάφος που μετέφερε την εθνική της Νορβηγίας στη Βόρεια Καρολίνα ενόψει του Μουντιάλ. Το ειδικό αυτό κομμάτι είναι διακοσμημένο με ένα patchwork από δέρμα με μπλε και γκρι αποχρώσεις που δημιουργούν την εικόνα ενός ορεινού δρόμου.

Ο Χάαλαντ κρατώντας την τσάντα «Endless Road» της Hermes GC Images

Άλλες δημιουργίες της Hermès που έχει στην κατοχή του, είναι η τσάντα Multipockets Black HAC Birkin 50 αξίας 69.500 δολαρίων, η Evercalf Toile Cargo HAC 40 αξίας 50.000 δολαρίων, και η Black and Orange H Togo HAC Casaque Birkin 40, αξίας 33.000 δολαρίων.

Σε μία περίπτωση, είχε εμφανιστεί ταξιδεύοντας με μία τσάντα HAC 50, μέσα στην οποία είχε βάλει την Birkin 25 της συντρόφου του, Ίσαμπελ Χάουγκσενγκ Τζοχάνσεν.

«Είχε δύο Birkin μαζί, ήταν τόσο σικ», είπε ο Σαβουά.

https://www.instagram.com/reel/DZpc-8VuWP-/

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν είναι απλώς οι τσάντες του, αλλά το πώς τις φοράει. Εμφανίζεται με τις τσάντες, χαλαρός χωρίς να ποζάρει. Της κρατάει με μία άνεση, όπως όταν φοράει την φανέλα της ομάδας του και σκοράρει γκολ.

Και αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί την γοητεία του. Αυτό και τα αλλοπρόσαλλα και αστεία πράγματα που δημοσιεύει στο Instagram και το Snapchat.

Το meme που ονομάζεται... Έρλινγκ Χάαλαντ και το τραγούδι του 2016 που έγινε viral

Ο Χάαλαντ δεν φαίνεται να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του στα social media όπως οι άλλοι αστέρες του ποδοσφαίρου.

Μπορεί να δημοσιεύσει την πιο τυχαία φωτογραφία, την οποία θα συνοδεύσει με μια εντελώς χαλαρή λεζάντα, χωρίς να έχει στο μυαλό του τους περισσότερο από 60 εκατομμύρια ανθρώπους που τον ακολουθούν.

Και ακριβώς γι’ αυτό το λόγο τον λατρεύουν όλοι.

https://www.instagram.com/p/DaOoX__lFnJ/

Σύμφωνα με το Google Trends, το όνομα του 25χρονου Νορβηγού έχει αναζητηθεί από χρήστες του διαδικτύου κατά περισσότερο από 5.000% από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούνιο σε σχέση με έναν μήνα πριν.

Οι φίλαθλοι φαίνεται να λατρεύουν τον Χάαλαντ όχι μόνο για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, αλλά και για το πόσο «προσγειωμένος» είναι εκτός γηπέδου.

https://www.instagram.com/p/DaONQazv3q_/

Συχνά, μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του στα social media, ενώ σε μια περίπτωση δημοσίευσε και μία selfie με τον... Σρεκ. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube, ο 25χρονος ότι ήταν ο social media manager του εαυτού του, όταν κάποιος τον πλησίασε αφού τον αvαγνώρισε. Σε ένα άλλο ντύθηκε Άγιος Βασίλης και έκανε βόλτες στους δρόμους του Μάντσεστερ, ενώ επισκέφτηκε πολλές οικογένειες, δίνοντας δώρα.

Ο Χάαλαντ έχει πρωταγωνιστήσει, επίσης, σε πολλές διαφημίσεις, οι οποίες συγκεντρώνουν πλέον εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο. Μία από αυτές είναι για την κινεζική μάρκα τσαγιού Walovi, ενώ άλλη είναι για μια καμπάνια της Nike με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, που υποδύεται τον κασκαντέρ του.

Παράλληλα, ο κόσμος τον λατρεύει για το γεγονός ότι μοιάζει με έναν... βίκινγκ.

Είναι σχεδόν δύο μέτρα, είναι σωματικά επιβλητικός και μπορεί να σκοράρει ενώ απλά περπατάει χαλαρός μέσα στο γήπεδο. Στις συνεντεύξεις που δίνει σε δημοσιογράφους μετά τα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εμφανίζεται πάντα χαλαρός και χαμογελαστός.

Πρόσφατα, μετά τον δεύτερο αγώνα της Νορβηγίας στους ομίλους του Μουντιάλ εναντίον της Σενεγάλης, όταν ρωτήθηκε για την απόδοση που είχε στο ματς, είπε: «Απλώς βάζω γκολ. Δεν ξέρω πραγματικά τι κάνω».

Σε άλλη ερώτηση που δέχτηκε, για το παιχνίδι της Νορβηγίας κόντρα στη Γαλλία, αστειεύτηκε λέγοντας πώς οι Γάλλοι θα κερδίσουν όχι μόνο το ματς, αλλά και ολόκληρο το τουρνουά.

Μπορεί να μοιάζει με ένα επιβλητικό «τέρας», όταν είναι στο γήπεδο, αλλά στην πραγματικότητα ο Χάαλαντ είναι ακριβώς το αντίθετο.

Χρήστες του διαδικτύου που τον ανακάλυψαν τώρα κυρίως λόγω του Μουντιάλ, τον αποκαλούν χιουμοριστικά «γιγάντιο μωρό», «Μπάρμπι» ή «πριγκίπισσα». Και ο 25χρονος φαίνεται να απολαμβάνει κάθε σχόλιο που δέχεται.

Την ίδια ώρα, ένα τραγούδι του 2016 στο οποίο ακούγεται ο Χάαλαντ να ραπάρει έχει γίνει ξανά viral, αφού οπαδοί από όλον τον κόσμο αναζητούν τον 25χρονο ποδοσφαιριστή στο διαδίκτυο.

Ο τότε 16χρονος Χάαλαντ ηχογράφησε το τραγούδι «Kygo jo», μαζί με τους συμπαίκτες του Έρικ Μπότχαϊμ και Έρικ Τόμπιας Σάντμπεργκ, με τους οποίους αγωνιζόταν στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας Κ-17. Το συγκρότημα τους ονομαζόταν Flow Kingz.

Στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 22 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ο 16χρονος Χάαλαντ, ο οποίος ραπάρει με το ψευδώνυμο Lyng, φαίνεται να χοροπηδάει σε ένα τραμπολίνο, αλλά και να «μαγειρεύει» σε ένα μπάρμπεκιου.

Δείτε το βίντεο:

Πριν από λίγες ημέρες, ο Νορβηγός DJ Kygo κυκλοφόρησε μια ρεμίξ έκδοση του τραγουδιού, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 1η θέση των charts του Spotify στη Νορβηγία.

Ακούστε το ρεμίξ του Kygo:

Η σχέση του με την Ίσαμπελ και η γέννηση του γιου του

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που έχει αποκτήσει φέτος, ο Χάαλαντ επιλέγει να διατηρεί την προσωπική του ζωή σχετικά κρυφή, και ιδιαίτερα την σχέση του με την σύντροφό του. Ο λόγος, λοιπόν, για την την 22χρονη καλλονή Ίσαμπελ Χάουγκσενγκ Τζοχάνσεν.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν ήταν ακόμη παιδιά στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Μπρίνε, όπου και οι δύο αγωνίζονταν.

Αν και η Γιόχανσεν έχει αρχίσει να μοιράζεται περισσότερα στοιχεία της ζωής της μέσω των social media, παραμένει επιλεκτική ως προς το τι δημοσιοποιεί. Ωστόσο, έχει αρχίσει να αποκαλύπτει σιγά σιγά περισσότερα για την προσωπική της ιστορία, από το παρελθόν της ως ποδοσφαιρίστρια μέχρι το αυξανόμενο ενδιαφέρον της για τη μόδα.

Ο Χάαλαντ με την σύντροφό του, Ίσαμπελ Χάουγκσενγκ Τζοχάνσεν Getty Images

Αν και δεν αγωνίζεται πλέον επαγγελματικά, έχει δηλώσει ότι της λείπει ακόμα το άθλημα. Σε ένα βίντεο που είχε δημοσιευτεί στον λογαριασμό του Χάαλαντ στο YouTube τον Οκτώβριο του 2025, αναπολούσε την εποχή που αγωνιζόταν, λέγοντας: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν και η καλύτερη στο ντρίμπλινγκ. Ήμουν απλά πολύ γρήγορη. Μου λείπει πολύ».

Από την πλευρά του, ο Χάαλαντ έχει δηλώσει ότι το κοινό τους ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο τους βοηθά στο να κατανοεί καλύτερα ο ένας τη ζωή του άλλου.

«Έπαιζε κι εκείνη ποδόσφαιρο και έτσι γνωριστήκαμε. Είναι πολύ ωραίο γιατί με καταλαβαίνει», είχε πει ο ίδιος.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο μεγάλωσαν στην πόλη Μπρίνε, η σχέση τους ξεκίνησε αφότου ο Χάαλαντ μετακόμισε στη Γερμανία για να αγωνιστεί στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Σε συνέντευξή του, στον νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NRK τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Χάαλαντ αποκάλυψε ότι η Γιόχανσεν ήταν εκείνη που έκανε την πρώτη κίνηση.

«Μου έστειλε ένα μήνυμα», είχε πει. «Έπαιζε στον ίδιο σύλλογο με εμένα, τη Μπρίνε. Εκείνη ήταν αυτή που με πρόσεξε, όχι εγώ».

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Γιόχανσεν και ο Χάαλαντ έγιναν γονείς, καλωσορίζοντας τον πρώτο τους γιο.

Αν και το ζευγάρι δεν έχει ανακοινώσει δημόσια το όνομα του παιδιού τους, έχουν δώσει μια «γεύση» από τη ζωή τους μαζί, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιών στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη.

Ο Χάαλαντ με την σύντροφό του, Ίσαμπελ Χάουγκσενγκ Τζοχάνσεν Getty Images

Ο Χάαλαντ έχει μιλήσει δημόσια για το πώς το γεγονός ότι έγινε πατέρας, έχει αλλάξει τα πάντα για τον ίδιο. Τον Οκτώβριο του 2025, είχε δηλώσει στο Associated Press ότι η πατρότητα τον έχει βοηθήσει τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά.

«Μπορείς να μην είσαι αναγκαστικά σωματικά έτοιμος (σ.σ. για να γίνεις πατέρας), αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος ψυχολογικά», είχε πει. «Και για να είμαι ειλικρινής, το να έχω ένα παιδί με κάνει ακόμα καλύτερο, γιατί στην πραγματικότητα με βοηθάει από το να αποσυνδεθώ από τον πραγματικό κόσμο, περισσότερο από ποτέ».

«Όταν γυρνάω σπίτι, δεν σκέφτομαι καθόλου το ποδόσφαιρο και απλά χαλαρώνω. Και ο λόγος για αυτό είναι ο γιος μου» κατέληξε.

Με μια καριέρα που εξελίσσεται με εντυπωσιακό ρυθμό, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει ήδη καταφέρει να γράψει το όνομά του ανάμεσα στους κορυφαίους επιθετικούς της εποχής του.

Τα γκολ, οι τίτλοι και τα ρεκόρ που έχει κατακτήσει σε τόσο νεαρή ηλικία επιβεβαιώνουν ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του ματς της Νορβηγίας με την Αγγλία στην φάση των «8», όλα δείχνουν ότι τα καλύτερα για τον 25χρονο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου βρίσκονται ακόμη μπροστά του.