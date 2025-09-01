Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Μυθική ρήτρα 100.000.000 ευρώ στο συμβόλαιο Ιωαννίδη

Το ελληνικό ποδόσφαιρο κινείται στους ρυθμούς της επισημοποίησης της μεταγραφής του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μια μεταγραφή η οποία θα μείνει στην... ιστορία.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «A bola» η Σπόρτινγκ έχει βάλει ρήτρα 100 εκατ. ευρώ στο συμβόλαιο του Φώτη Ιωαννίδη, όπως είχε κάνει και στο συμβόλαιο του Γιόκερες, δείγμα της τεράστιας επιθυμίας της ομάδας να κάνει δικό της τον Έλληνα παίκτη.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ρήτρα που έχει μπει σε συμβόλαιο Έλληνα ποδοσφαιριστή, ίδια με αυτή που έχει ο Βαγγέλης Παυλίδης στο συμβόλαιό του με την Μπενφίκα.

Με τη ρήτρα των 100 εκατ. ευρώ, ο Ιωαννίδης μπαίνει σε μια ελίτ λίστα παικτών που έχουν περάσει από το «Ζοσέ Αλβαλάδε». Η ρήτρα του ισοδυναμεί με αυτή του Βίκτορ Γιόκερες, αλλά και του Κουέντα του 17χρονου wonderkid που ανήκει στην Τσέλσι, αλλά αυτή τη σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός στη Σπόρτινγκ για να πάρει παιχνίδια και να εξελιχθεί.

Υπάρχει και η περίπτωση του Μπρούνο Φερνάντες, καθώς ο Πορτογάλος χαφ που ανήκει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε επίσης πολύ υψηλή ρήτρα πριν φύγει, ενώ η μεταγραφή του απέφερε συνολικά περίπου 65 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης