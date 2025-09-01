Μεταγραφές, ΑΕΚ: Έρχεται Αθήνα ο Γκρούγιτς - Κρίσιμες οι εξετάσεις του

Ο 29χρονος μέσος αποτελεί τον «εκλεκτό» της Ένωσης για τη θέση του «κόφτη» και για τον λόγο αυτό, ο Σέρβος ποδοσφαιριστής αναμένεται να φτάσει τις επόμενες ώρες στην Αθήνα, ούτως ώστε να μπει στην τελική… ευθεία η μετακόμισή του στην ΑΕΚ.

Σημαντικό ρόλο στο deal θα παίξουν οι ιατρικές εξετάσεις που θα υποβληθεί ο παίκτης, καθώς το τελευταίο χρόνο έχει ταλαιπωρεί από σοβαρό τραυματισμό, με επέμβαση στον Αχίλλειο τένοντα. Ο Μάρκο Γκρούγιτς επέστρεψε στη δράση τον περασμένο Μάιο, ενώ το καλοκαίρι πήρε μέρος στις προπονήσεις των «Δράκων».

Έτσι, έπειτα από τον απαραίτητο έλεγχο και αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, ο Σέρβος ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, η οποία έχει φτάσει σε συμφωνία με την Πόρτο για την απόκτησή του.

