ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: «Αν βρούμε παίκτη με ποιότητα ναι, αν όχι συνεχίζουμε όπως είμαστε» - Ο Νίκολιτς μίλησε για τις μεταγραφές

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR, Νίκολιτς: «Αν βρούμε παίκτη με ποιότητα ναι, αν όχι συνεχίζουμε όπως είμαστε»

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στο θέμα των μεταγραφών στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Αστέρα AKTOR.

Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται από τους «κιτρινόμαυρους», ώστε «να βρούμε αυτό που θέλουμε στην αγορά».

Επίσης, επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι «δεν θα φέρουμε παίκτη για να... φέρουμε» κι υπογράμμισε ότι: «Ψάχνουμε όχι συμπληρωματικό, αλλά παίκτη με ποιότητα και εξέλιξη. Ίσως και παίκτη εγνωσμένης αξίας που θα θέλει χρόνο να προσαρμοστεί».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε: «Βρισκόμαστε στο τέλος ου καλοκαιριού. Συγχαρητήρια για τη νίκη. Δεν ήταν κάτι εντυπωσιακό, μας έλειπε ενέργεια μετά από τρεις αναμετρήσεις σε μια βδομάδα. Δεν δώσαμε τίποτα στον αντίπαλο, αλλά δεν μου άρεσε ότι δεν σκοράραμε κι άλλα γκολ που θα καθάριζαν την αναμέτρηση. Πάντα μπορεί να συμβεί κάτι και να χάσεις βαθμούς. Ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε με 2-0 και πάνω, αλλά έχουμε συγκεντρώσει έξι βαθμούς χωρίς να δεχθούμε τέρμα περνώντας στην Ευρώπη. Είναι ευκαιρία να ξεκουραστούμε, βέβαια έχουμε 11 διεθνείς. Θα προσπαθήσουμε στο διάστημα αυτό να ξεκουράσουμε παίκτες και να προετοιμαστούμε για το δύσκολο φθινόπωρο που έρχεται. Ευχαριστώ τους καταπληκτικούς φιλάθλους για την ενέργεια που έδωσαν και για την ατμόσφαιρα».

Για το ότι η αλλαγή του σχηματισμού έχει αλλάξει κάτι στα χαρακτηριστικά των παικτών που θέλει να προσθέσει και αν αναζητεί βασικούς ή συμπληρωματικούς παίκτες σε κέντρο και επίθεση: «Δεν είναι θέμα ονομάτων, αλλά στρατηγικής και φιλοσοφίας. Προσπαθούμε σκληρά να βρούμε αυτό που θέλουμε στην αγορά. Δεν είναι εύκολο. Δεν θα φέρουμε παίκτη για να φέρουμε. Ψάχνουμε όχι συμπληρωματικό, αλλά παίκτη με ποιότητα και εξέλιξη. Ίσως και παίκτη εγνωσμένης αξίας που θα θέλει χρόνο να προσαρμοστεί. Αγαπώ αυτή την ομάδα, πρέπει να την προστατέψουμε. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον στα αποδυτήρια και αυτό αποτυπώνεται στην απόδοση. Αν στις επόμενες δύο μέρες καταφέρουμε να βρούμε παίκτη με ποιότητα ναι, αν όχι συνεχίζουμε όπως είμαστε. Το βασικό είναι να διατηρήσουμε τη φιλοσοφία αναλλοίωτη».

Για το αν περίμενε αυτό το δυναμικό ξεκίνημα: «Είναι πολύ όμορφο. Συγκινούμαι να ακούω το όνομά μου από τους φιλάθλους, Με γεμίζει υποχρέωση. Το έχω πει από την πρώτη μέρα ότι έχω αυτή την υποχρέωση, που είναι ακόμα μεγαλύτερη ενώπιον των φιλάθλων. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Το σημαντικό είναι τι θα συμβεί τον Μάιο. Ξεκινήσαμε καλά, δεν θα είναι εύκολο, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, θα έρθουν και δυσκολίες. Υπάρχουν και σκαμπανεβάσματα, αλλά θέλω οι φίλαθλοι να είναι δίπλα στους παίκτες στις δυσκολίες. Σημαίνει πολλά για μένα αυτή η ατμόσφαιρα. Υπάρχει η σύνδεση των ανθρώπων με το κλαμπ και για ένα προπονητή είναι όμορφο».

Για το σχόλιό του για τις ομάδες που θα βρει απέναντί της η ΑΕΚ στο Conference League: «Πριν από τις αναμετρήσεις έχουμε έξι επτά εγχώριους αγώνες. Πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Να πω όμως ότι είμαστε σε μια διοργάνωση που το επίπεδο των ομάδων είναι στο Conferemce. Δεν θα είναι εύκολο, έχουμε τη φιλοδοξία για κάτι παραπάνω. Θα μιλήσουμε για αυτά τον Οκτώβριο, να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι οι ομάδες τότε και την πορεία τους ως τότε. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, αλλά είναι ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχουμε ομάδες που προέρχονται από χώρες όπως η Τουρκία, η Ιταλία και η Ιρλανδία. Δεν είχα συμμετάσχει ποτέ στο Conference League, είχα συμμετάσχει στις άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε ανυπομονώ».

Για το αν η ΑΕΚ συνεχίζει να αναζητεί επιθετικό και εξάρι και αν υπάρχει κάποια ενεργή πρόταση για παίκτη της ομάδας: «Αναζητούμε παίκτες στις δύο θέσεις που έχουμε πει. Έχουμε καταθέσει προτάσεις. Ο Μηνάς, ο Χαβιέρ, ο πρόεδρος εργάζονται σκληρά. Έχουμε ακόμα δύο μέρες. Θα λείψω μια μέρα για να φέρω την οικογένειά μου. Ενδεχομένως να έχετε ήδη μάθει όταν γυρίσω. Ενδεχομένως να έρθει πρόταση. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε, τους χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες. Ίσως το σκεφτούμε αν έρθει πρόταση, αλλά αυτά τα χειρίζονται ο Χαβιέρ και ο Μηνάς».

Για το ότι έπαιξε στο δεύτερο μέρος με δύο φορ, τους Γιόβιτς και Πιερό: «Ήταν μια ιδέα για να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ και να τελειώσουμε το ματς. Δεν θέλαμε να κλείσουμε το παιχνίδι στην άμυνα και επειδή κάναμε σέντρες μέσα στην περιοχή περάσαμε και δεύτερο επιθετικό για να σκοράρουμε, ενώ αλλάξαμε και τον Κοϊτά που ήταν κουρασμένος. Αυτό λειτούργησε , αλλά δυστυχώς δεν σκοράραμε. Το να παίζεις με δύο στράικερ μπορεί να συμβεί. Εμένα μου αρέσει να παίζω έτσι και ενδεχομένως να το δούμε αρκετά».

