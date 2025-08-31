ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Ο Πιερό σκόραρε ξανά μετά από 6 μήνες κόντρα στον ίδιο αντίπαλο! (Βίντεο)

Ο επιθετικός από την Αϊτή πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου δέχθηκε έντονη κριτική, ωστόσο ο ίδιος δεν το έβαλα κάτω.

Στα τελευταία παιχνίδια βρέθηκε κοντά στο γκολ και τελικά στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην «OPAP Arena» έσπασε την… κατάρα.

O Πιερό άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό, βρίσκοντας δίχτυα για πρώτη φορά μετά από 189 ημέρες! Μάλιστα, το παράδοξο είναι ότι το έκανε κόντρα στον ίδιο αντίπαλο που είχε πετύχει και το τελευταίο του τέρμα. Η προηγούμενη φορά που είχε σκοράρει ήταν και πάλι κόντρα στον Αστέρα, στο 3-0 της ΑΕΚ στην Τρίπολη, στις 23 Φεβρουαρίου.

Ο κόσμος της «Ένωσης» τον αποθέωση, φωνάζοντας «Βάλε ένα γκολ να τρελαθώ Πιερό».

Δείτε το γκολ του Φραντζί Πιερό

Διαβάστε επίσης