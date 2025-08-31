ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Το όμορφο βίντεο που έπαιξε στην «OPAP Arena» για τον Πέτρο Μάνταλο

Ο έμπειρος μέσος συμπληρώνει 34 έτη ζωής και συμπαίκτες, αλλά και φίλοι της «Ένωσης» του ευχήθηκαν χρόνια πολλά.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR, στα μάτριξ της «OPAP Arena» έπαιξε ένα πολύ όμορφο βίντεο με ευχές προς τον Μάνταλο.

Μάλιστα, ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων», ο οποίος, εκείνη τη στιγμή έκανε «ζέσταμα» (σ.σ. βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα), σταμάτησε για λίγο για να το δει.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ ΑΕΚ για τον Πέτρο Μάνταλο:

Διαβάστε επίσης