Η ΑΕΚ πέτυχε τον πρώτο μεγάλο στόχο της, που ήταν η πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να κάνουν και το «2 στα 2» στη Super League, ώστε να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο τον καλοκαιρινό κύκλο αγώνων, πριν την πρώτη διακοπή της σεζόν.

Η αποστολή της ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς αντιμετωπίζει μια άκρως αξιόμαχη ομάδα. Ο λόγος για τον Αστέρα AKTOR, ο οποίος έβαλε δύσκολα στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού κι ηττήθηκε, καθώς δέχθηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν παράλληλα να διαχειριστούν την κούραση από το ματς της Πέμπτης (31/08), αλλά την εφορία που έφερε η επιτυχία.

Το 1-0 του Πιερό

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR

