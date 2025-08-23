Ολυμπιακός – Asteras Aktor 2-0: Λύτρωση στις καθυστερήσεις με Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί

Μέχρι το 90+2’ το ματς ήταν στην ισοπαλία, αλλά ο Τούρκος και ο Μαροκινός έκαναν τη δουλειά στις καθυστερήσεις γλιτώνοντας τον Ολυμπιακό από αρνητικό αποτέλεσμα.

Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά τέλος καλό για τον Ολυμπιακό. Στην κυριολεξία γιατί στο τέλος ήρθε η λύτρωση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην πρεμιέρα της Super League οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σκούρα απέναντι στον Asteras Aktor. Όμως ο Γιαζίτσι και ο Ελ Κααμπί με τέρματα στο 90+3’ και 90+7’ αντίστοιχα, έκαναν δώρο τους τρεις βαθμούς!

Η αναμέτρηση ήταν αρκετά μονότονη, με κυριαρχία των γηπεδούχων, αλλά περισσότερο ανούσια. Χωρίς τις πολλές φάσεις απέναντι στον τακτικά σωστά στημένο Αστέρα, αναφορικά με το ανασταλτικό του κομμάτι. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να απειλήσουν και δεν το έκαναν σε όλο το 90λεπτο πέρα από κάποιες… ψευτοφάσεις.

Ο Τσικίνιο είχε δοκάρι στην τελική ευθεία του ματς και οι «ερυθρόλευκοι» στο άδειο «Γ. Καραϊσκάκης» έμοιαζαν να αγχώνονται. Τελικά ένα μακρινό σουτ του Γιαζίτσι που πέρασε αλλαγή, τους λύτρωσε στο 90+3’. Ο Ελ Κααμπί στο 90+7’ ήρθε να «κλειδώσει» τη νίκη διώχνοντας τα… μαύρα σύννεφα απ’ το Φάληρο.

Το ματς άρχισε με τους «ερυθρόλευκους» να πιέζουν αμέσως και να κλείνουν στα καρέ του τον Αστέρα. Όμως δεν μπορούσαν οι γηπεδούχοι να απειλήσουν με «καθαρές» ευκαιρίες στα πρώτα αυτά λεπτά.

Στο 22’ έγινε σέντρα από τον Πνευμονίδη, με τον Ελ Κααμπί να παίρνει την κεφαλιά άουτ. Έξι λεπτά μετά ο Ροντινέι δοκίμασε να κινηθεί παράλληλα με την περιοχή, σούταρε με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Ο Κοστίνια στο 35’ σούταρε με το αριστερό, ο Τσιντώτας με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα. Δύο λεπτά μετά ο Ορτέγκα σέντραρε από αριστερά, ο Κοστίνια πήρε την κεφαλιά άουτ.

Στο 38’ ο Τσικίνιο έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Ροντινέι από κοντά να βρίσκει άτσαλα την μπάλα και να τη στέλνει άουτ.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Ελ Κααμπί να βρίσκει δίχτυα στο 51’, όμως το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Ο Μαροκινός ήταν εκτεθειμένος στην πάσα του Κοστίνια.

Πέντε λεπτά μετά, ο Τσικίνιο σούταρε με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ. Στο 58’ οι φιλοξενούμενοι έγιναν απειλητικοί με τον Εμμανουηλίδη που σούταρε εκτός περιοχής και ο Τζολάκης έδιωξε σε κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία στο 73’, με τον Ροντινέι να δίνει στον Τσικίνιο εντός περιοχής και προς τα δεξιά, αυτός σούταρε με το αριστερό με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι. Στη συνέχεια ο Έσε από κοντά αστόχησε, αν και ήταν οφσάιντ.

Ο Ελ Κααμπί στο 82’ έφυγε στο χώρο, με τον Τσιντώτα να βγαίνει μακριά απ’ την εστία του και να διώχνει τελικά σε κόρνερ. Δύο λεπτά μετά ο Μουζακίτης σούταρε με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Κι ενώ το ματς όδευε προς την ισοπαλία, ο Γιαζίτσι στο 90+3’ πέτυχε το γκολ-λύτρωσης του Ολυμπιακού. Ο Τούρκος σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα πήγε στο «παραθυράκι» της εστίας και έκανε το 1-0!

Στο 90+7’ ο Μαρτίνς βρήκε τον Ελ Κααμπί ο οποίος μπήκε στην περιοχή και με σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Τσιντώτα για το 2-0!

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ νίκης του Ολυμπιακού, που ανέπνευσε με ανακούφιση με τον τρόπο που ήρθε το αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Κίτρινες: Τσιντώτας, Τριανταφυλλόπουλος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγα (81΄ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (62΄ Μαρτίνς), Γκαρθία (62΄ Μουζακίτης), Έσε (74΄ Νασιμέντο), Τσικίνιο, Ροντινέι, Πνευμονίδης (81΄ Γιαζίτσι), Ελ Κααμπί

ASTERAS AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο (86΄ Τριανταφυλλόπουλος), Σιλά, Έντερ, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο (68΄ Κετού), Εμμανουηλίδης (68΄ Μόρα), Καλτσάς (84΄ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα (84΄ Τζοακίνι)

