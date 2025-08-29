Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase

Η Ένωση έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο Conference League

«Παρούσα» στο «Grimaldi Forum» του Μονακό ήταν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) μετά τη νίκη της το βράδυ της Πέμπτης (28/08) 2-0 επί της Άντερλεχτ στην «OPAP Arena».

Η Ένωση τοποθετήθηκε στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Την κλήρωση, μέσω του υπολογιστή της UEFA έκανε ο Έντεν Αζάρ και ο «Δικέφαλος» έμαθε τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τις:

Σάμροκ Ρόβερς (εντός)

Φιορεντίνα (εκτός)

Αμπερντίν (εντός)

Τσέλιε (εκτός)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (εντός)

Σάμσουνσπορ (εκτός)

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase:

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

Διαβάστε επίσης