Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase

Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.

Newsbomb

Κλήρωση ΑΕΚ
Η Ένωση έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο Conference League
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Παρούσα» στο «Grimaldi Forum» του Μονακό ήταν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) μετά τη νίκη της το βράδυ της Πέμπτης (28/08) 2-0 επί της Άντερλεχτ στην «OPAP Arena».

Η Ένωση τοποθετήθηκε στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Την κλήρωση, μέσω του υπολογιστή της UEFA έκανε ο Έντεν Αζάρ και ο «Δικέφαλος» έμαθε τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τις:

  • Σάμροκ Ρόβερς (εντός)
  • Φιορεντίνα (εκτός)
  • Αμπερντίν (εντός)
  • Τσέλιε (εκτός)
  • Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (εντός)
  • Σάμσουνσπορ (εκτός)

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase:

  • 1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
  • 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
  • 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
  • 4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
  • 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
  • 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τρύφων Σαμαράς στο Newsbomb.gr: «Γνώρισα χθες την ιδιοκτήτρια της Porsche - Θα συνεργαζόμασταν

15:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Με μοναδικό επιθετικό τον Ελ Κααμπί στο Βόλο - Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Με Τρύφωνα Σαμαρά και δύο καλλονές διασκέδαζε το βράδυ της Πέμπτης η οδηγός της Porsche πριν το τροχαίο στη Θέρμη

15:15WHAT THE FACT

Βιβλική ανακάλυψη: «Εδώ έκανε ο Ιησούς το θαύμα με τον τυφλό» - Βρέθηκε η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ;

15:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase

15:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην League Phase

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία κανιβαλισμού που έγινε ταινία: Επιβάτες αεροπλάνου έφαγαν τους νεκρούς συνεπιβάτες τους

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Θεσπρωτία - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Αυτή είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche το μοιραίο βράδυ

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στα Χανιά: Γυναίκα κάνει ηλιοθεραπεία σε προστατευμένο χώρο για θαλάσσιες χελώνες

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Κατασχέθηκαν πάνω από 8.000 ευρώ, ναρκωτικά και όπλα

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από Τσατραφύλλια - Πρώτα καταιγίδες και μετά… 40άρια

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για νέους Εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες σε όλη την Ελλάδα

13:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche - «Τρόμαξα και έφυγα από το σημείο», φέρεται να ισχυρίστηκε για το τροχαίο

13:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η κλήρωση Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League

13:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλείνει την 1η Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

13:33WHAT THE FACT

Αυτή η πόλη είναι μόνο για έμπειρους οδηγούς: Χρειάζεται να έχετε 10 χρόνια δίπλωμα - Μέχρι και τα GPS μπερδεύονται

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Γερολιμένα Μάνης - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΕΛΛΑΔΑ

Με Τρύφωνα Σαμαρά και δύο καλλονές διασκέδαζε το βράδυ της Πέμπτης η οδηγός της Porsche πριν το τροχαίο στη Θέρμη

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Αυτή είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche το μοιραίο βράδυ

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

15:15WHAT THE FACT

Βιβλική ανακάλυψη: «Εδώ έκανε ο Ιησούς το θαύμα με τον τυφλό» - Βρέθηκε η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ;

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

13:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche - «Τρόμαξα και έφυγα από το σημείο», φέρεται να ισχυρίστηκε για το τροχαίο

15:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην League Phase

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στα Χανιά: Γυναίκα κάνει ηλιοθεραπεία σε προστατευμένο χώρο για θαλάσσιες χελώνες

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της Porsche - Παραδέχθηκε ότι εκείνη οδηγούσε

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία κανιβαλισμού που έγινε ταινία: Επιβάτες αεροπλάνου έφαγαν τους νεκρούς συνεπιβάτες τους

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστική κρίση: Η «τρίτη οδός» που δείχνει η Ελβετία - Ούτε αγορά, ούτε ενοικίαση

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τι έκανε τον 16χρονο να φρενάρει απότομα - Τα 3 σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Σήμερα οι κηδείες των δύο παιδιών

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο αεροδρόμιο του Καζακστάν: Επιβάτης που έχασε την πτήση του αυτοπυρπολήθηκε

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

13:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η κλήρωση Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ