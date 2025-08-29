«Βόμβα» στην Τουρκία: Παρελθόν από τον πάγκο της Φενερμπαχτσέ ο Ζοσέ Μουρίνιο

Ο Μουρίνιο ανέλαβε τις τύχες της «Φενέρ» το καλοκαίρι του 2024 ωστόσο δεν κατάφερε να φέρει κάποιον τίτλο, ενώ αποκλείστηκε από τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ από τη Μπενφίκα 2 ημέρες νωρίτερα 

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Φενερμπαχτσέ αποτελεί ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά την αποτυχία της τουρκικής ομάδας να προκριθεί στη League Phase του φετινού Τσάμπιονς Λίγκ.

Η Φενέρ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπενφίκα στα playoff της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και θα είναι στη σημερινή κλήρωση για τη League Phase το Γιουρόπα Λιγκ, μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

«Ο επαγγελματικός ποδοσφαιρικός μας σύλλογος έχει χωρίσει τους δρόμους του με τον προπονητή της πρώτης ομάδας, Jose Mourinho, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του τεχνικού διευθυντή από την σεζόν 2024-2025. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας μέχρι σήμερα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην μελλοντική του καριέρα», αναφέρει επίσημη ανακοίνωση της Φενερμπαχτσέ.

Ο Μουρίνιο ανέλαβε τα ηνία της Φενέρ το περυσινό καλοκαίρι και τους οδήγησε στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα Τουρκίας τη σεζόν 2024-25, ωστόσο δεν κατάφερε να πανηγυρίσει κάποιον τίτλο στον πάγκο της ομάδας καθώς αποκλείστηκε από το κύπελλο στους προημιτελικούς, ενώ αποκλείστηκε από τους Ρέιντζερς στο περυσινό Γιουρόπα Λιγκ στον γύρο των 16.

Ο Μουρίνιο μέτρησε 62 αγώνες στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, με απολογισμό 37 νίκες, 14 ισοπαλίες και 11 ήττες. Ο πρώην προπονητής των Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ, ανέλαβε την τουρκική ομάδα το καλοκαίρι του 2024, έξι μήνες μετά την απόλυσή του από τη Ρόμα.

