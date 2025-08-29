UEFA: Μαθαίνουν αντιπάλους Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

Οι τρεις ελληνικές ομάδες πέτυχαν το απόλυτο την Πέμπτη (28/08) μια και κατάφεραν να πάρουν τις προκρίσεις που αναζητούσαν και θα πάρουν μέρος στις League Phase των Europa και Conference League.

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε τη νίκη του 2-1 από τον πρώτο αγώνα και με το «λευκό» 0-0 στην Σαμψούντα, έκαμψε την αντίσταση της Σαμσουνσπόρ, με αποτέλεσμα να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Europa League και παράλληλα να στείλει τους Τούρκους στο Conference League.

Κάτι ανάλογο έκανε και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διέλυσε 5-0 τη Ριέκα, πέτυχε εύκολα την ανατροπή που ζητούσε από την ήττα του 1-0 στον πρώτο αγώνα και πλέον περιμένει να μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League.

Στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) στις 14:00 στο Μονακό, ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ το «τριφύλλι» θα είναι στο 4ο γκρουπ.

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας για να δώσει ένα παιχνίδι εντός κι ένα εκτός έδρας, ενώ υπάρχει περιορισμός που δεν επιτρέπει στις δύο ελληνικές ομάδες να παίξουν ως αντίπαλοι στην League phase του Europa League.

Συνοπτικά, τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League:

1ο γκρουπ 2ο γκρουπ 3ο γκρουπ 4ο γκρουπ Ρόμα Φενέρμπαχτσε Γιουνγκ Μπόις Μπολόνια Πόρτο Μπράγκα Βασιλεία Θέλτα Ρέιντζερς Ερυθρός Αστέρας Μίντιλαντ Στουτγκάρδη Φέγενορντ Λιον Φράιμπουργκ Παναθηναϊκός Λιλ ΠΑΟΚ Λουντογκόρετς Μάλμε Ντινάμο Ζάγκρεμπ Πλζεν Νότιγχαμ Φόρεστ Ουτρέχτη Μπέτις Φερεντσβάρος Στουρμ Γκρατς Γκενκ Σάλτσμπουργκ Σέλτικ Στεάουα Γκο Αχέντ Ιγκλς Άστον Βίλα Μακάμπι Τελ Αβίβ Νις Μπραν

Λίγο νωρίτερα από την κλήρωση της League Phase του Europa League θα λάβει χώρα η κλήρωση της League Phase του Conference League, έπειτα από την απόφαση της UEFA να ενώσει τις δύο κληρώσεις.

Η ΑΕΚ έκανε το «3 στα 3» στα ευρωπαϊκά προκριματικά για πρώτη φορά στην ιστορία της και θα είναι μια από τις 36 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα στη διαδικασία που θα γίνει στο Μονακό. Η Ένωση τοποθετήθηκε στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Κάθε ομάδα θα δώσει έξι αγώνες, τρεις εντός και τρεις εκτός, ενώ μπορεί να κληρωθεί με δύο το πολύ ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Συνοπτικά, τα γκρουπ δυναμικότητας του Conference League:

1ο γκρουπ 2ο γκρουπ 3ο γκρουπ Φιορεντίνα Σπάρτα Πρ. Ομόνοια Άλκμααρ Ντινάμο Κιέβου Μάιντς Σαχτάρ Κρίσταλ Πάλας Στρασμπούρ Σλόβαν Μπρ. Λεχ Πόζναν Γιαγκελόνια Ραπίντ Βιέννης Ράγιο Βαγεκάνο Τσέλιε Λέγκια Σάμροκ Ρόβερς Ριέκα 4ο γκρουπ 5ο γκρουπ 6ο γκρουπ Ζρίνσκι Μπρέινταμπλικ Χάκεν Λίνκολν Ρεντ Ιμπς Σίγκμα Όλομουτς Λωζάνη Κουόπιο Σαμσουνσπόρ Ουνιβερσιτατέα ΑΕΚ Ράκοβ Χάμρουν Σπάρτανς Αμπερντίν ΑΕΚ Λάρνακας Νόα Ντρίτα Σκεντίγια Σέλμπουρν

Η κλήρωση του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ σε Europa και Conference League, αντίστοιχα είναι κοινή. Θα ξεκινήσει στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) και θα διεξαχθεί στο «Grimaldi Forum» στο Μονακό. Πρώτα θα γίνει η κλήρωση του Conference League και θα ακολουθήσει αυτή του Europa League. Οι δύο κληρώσεις θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport 1HD.

