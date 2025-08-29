«Ευρωπαίοι» Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (29/08).
Το «παρών» στην League Phase του Europa League θα δώσουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ και του Conference League η ΑΕΚ μετά τις προκρίσεις τους σε βάρος των Σαμσουνσπόρ, Ριέκα και Άντερλεχτ, αντίστοιχα, με αποτέλεσμα και οι τρεις ελληνικές ομάδες να γίνονται «Ευρωπαίοι».
«Έσκισαν τα δίχτυα» οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς με τις γκολάρες των Κοϊτά και Κουτέσα, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση «Για σένα Φωτάρα» αποχαιρετώντας τον αρχηγό του. Τέλος, «έργο τέχνης» ήταν ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
